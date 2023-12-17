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İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırıları: 30 Kişi Hayatını Kaybetti

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Filistin Devlet Televizyonu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya beldesinde bazı evlere düzenlediği hava saldırıları sonucu 30 kişinin yaşamını yitirdiğini ve onlarca kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Filistin Devlet Televizyonu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya beldesinde bazı evlere düzenlediği hava saldırıları sonucu 30 kişinin yaşamını yitirdiğini ve onlarca kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusuna bağlı topçu birliklerinin, Gazze kentinin Tel el-Hava, Es-Sabra, Ez-Zeytun, Eş-Şucaiye ve Ed-Derec mahallelerinde evlerine ulaşmaya çalışan sivilleri hedef alması sonucu çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

Haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin Ez-Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş 50'den fazla sivilin sığındığı bir evi bombalaması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Öte yandan Gazze kentinin Et-Tuffah Mahallesi'nde İsrail hava saldırısının hedefi olan bir diğer evden yaklaşık 40 cesedin çıkarıldığı, çok sayıda kişinin de yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin es-Sahabe Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında bir evin hedef alınması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

Haberde, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin de İsrail ordusunun yoğun saldırısına hedef olduğu ifade edildi.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de İsrail ordusunun gün boyu sürdürdüğü saldırılar sonucu öldürülen sivillerin sayısının 60'a ulaştığı ifade edilen haberde, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan bir caminin bombalanması sonucu onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve doğusundaki birçok bölgeyi gün boyu ağır bombardımana tuttuğu belirtilen haberde, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne son saatlerde 17 cenazenin getirildiğine işaret edildi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

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