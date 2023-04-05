Gece yarısı Mescid-i Aksa'yı basan İsrail polisi yine rahat durmadı! Namaz kılan cemaati engellediler

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya dün gece düzenlendiği baskın dünyanın gündemine oturdu. Kıble Mescidi'ne sığınan Filistinlilere ses bombası ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale eden polis, 500'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan polisler, bu sabah avluda namaz kılan cemaate de müdahalede bulunarak namaz kılmalarına izin vermedi.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı. Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı grup, Kıble Mescidi'nin kapılarını kapattı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek temizlik görevlileri ve Müslümanları buradan güç kullanarak çıkardı, Aksa'nın kapılarını kapattı.

SES BOMBASI VE KAUÇUK KAPLI MERMİ KULLANILDI

Kıble Mescidi'nin etrafını sararak mescidin çatısına çıkan İsrail polisi, mabedin camlarından bazılarını kırarak önce içeridekilere ses bombasıyla müdahale etti. Mescid'deki gruptan bazıları havai fişek atarak İsrail polisine direnmeye çalıştı. İsrail polisi, daha sonra Kıble Mescidi'ne girerek içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti. İsrail polisinin, mescide sığınan aralarında kadınların da yer aldığı grubu coplarla darbettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Baskının ardından Gazze şeridi çevresindeki saldırı sirenlerinin çaldığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Filistin Kızılayı, olayda çok sayıda kişinin yaralandığını ve yaralılara müdahale için sağlık ekiplerinin Aksa'ya doğru harekete geçtiğini bildirdi. Filistin Kızılayı, ikinci açıklamasında İsrail polisinin sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale edilmesini engellediğini aktardı. Görgü tanıkları, olayda çok sayıda yaralı olduğunu aktardı.

İsrail polisi fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını öncesinde Mescid-i Aksa'nın yerleşkesi içinde yer alan Kıble Mescidi'nin etrafını sararak da önlem aldı. İsrail polisi, baskına tepki gösteren bir Filistinli kadına müdahale etti.

NAMAZ KILANLARA MÜDAHALE ETTİLER

Öte yandan; gün ağarınca Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlar, cemaatle Duha (Kuşluk vakti) namazı kıldı. İsrail polisi avluda namaz kılan Filistinlilere de müdahale etti.

CAMİLERDEN FİLİSTİNLİLERE AKSA'YA GİTMELERİ İÇİN ÇAĞRILAR YAPILDI

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya baskını üzerine Doğu Kudüs'teki bazı camilerden, Filistinlilere Aksa'ya gitmeleri için çağrılar yapıldı. İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı İsrail'in kuzeyindeki bölgelerinde de sabah namazını Aksa'da kılmak üzere otobüslerin hareket ettiği bildirildi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı (Hamursuz Bayramı) nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları nedeniyle Doğu Kudüs'te gerilimin tırmanmasından endişe ediliyor. İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirilmişti. Ben-Gvir, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini destekleyen açıklamalar yapmıştı.

500'DEN FAZLA FİLİSTİNLİ GÖZALTINDA

Vadi Halva Enformasyon Merkezi Avukatı Firas el-Cebrini, Filistin basınına yaptığı açıklamada, olayların ardından Mescid-i Aksa'da bulunanlardan 500 Filistinlinin İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Cebrini, gözaltına alınan 500'den fazla Filistinlinin, işgal altındaki Kudüs'te bulunan İsaviye ve Anata beldeleri arasındaki Motsadat Adomim Askeri Üssü'ne nakledileceğini kaydetti. Öte yandan sabah namazı için Aksa'nın kapıları açılırken, İsrail polisi, çevrede demir bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı. Genç Filistinlilerin Aksa'ya girişine izin vermeyen İsrail polisi, bazı gruplara ses bombasıyla müdahale etti.