İsrail Gazze'nin kalbine girdi, Netanyahu meydan okudu: Şehri kuşattık, rehineler bırakılana kadar ateşkes yok

İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın "Ordumuz Gazze kentinin merkezine girdi" açıklaması büyük yankı uyandırdı. Kent gece boyu bombalanırken İsrail Başbakanı Netanyahu "Binlerce teröristi öldürdük. Hamas üzerindeki baskıyı her saat derinleştiriyoruz." dedi. Netanyahu bir kez daha rehineler bırakılana kadar ateşkesin olmayacağını söyledi.

Bir aydan fazla süredir Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, dün akşam kent merkezine girdiklerini duyurdu. Gece boyunca bombardıman sürerken İsrail Başbakan Netanyahu, esirler bırakılana kadar ateşkesin olmayacağını açıkladı.

CAN KAYBI 10 BİNİ AŞTI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı Aksa Tufanı adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 33. gününde sürüyor. İsrail'in katliam yaptığı kentte can kaybı 10 bini aşarken, abluka nedeniyle de kentte hayat durma noktasına geldi.

SAVUNMA BAKANI "KENT MERKEZİNE GİRDİK" DEDİ

Abluka altındaki Gazze'de terör estiren İsrail ordusu dün akşam Gazze'nin kent merkezine girdiğini duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Hamas lideri Yahya Sinwar sığınakta kapana kısıldı. İsrail ordusu Gazze kentinin merkezine girdi" ifadelerini kullandı.

GECE BOYU SİVİLLERİ VURDULAR

Öte yandan İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçuları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sivil hassasiyeti gözetmeden dün gece de aralıksız sürdürdü. İsrail hava saldırıları, Gazze'nin Nusayrat Mülteci Kampı, Şeyh Zayid Konutları, Tel el-Heva bölgelerinde yoğunlaşırken, Şatı Mülteci Kampı ise hava saldırılarının yanı sıra topçu atışlarının da hedefi oldu. Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Vehbe Ailesi'nin evini hedef alan İsrail hava saldırısı sonucu, çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar, Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı. Evin enkazından henüz çıkarılmamış kişilerin olduğu belirtildi.

"BASKIYI HER SAAT DERİNLEŞTİRİYORUZ"

Gelişmeler dikkatle takip edilirken İsrail Başbakanı Netanyahu, Tel Aviv'de basın açıklaması yaptı. Netanyahu, "Binlerce teröristi öldürdük. Hamas, asla ulaşamayacağımızı düşündüğü yerlere ulaştığımızı görüyor. Gazze şehri kuşatıldı. İçinde faaliyet gösteriyoruz, Hamas üzerindeki baskıyı her gün, her saat derinleştiriyoruz." dedi.