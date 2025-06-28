İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı

İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı
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Filistin'de kadın ve çocuk demeden 50 binden fazla insanı katleden İsrail bunu da yaptı. ABD ve İsrail destekli 'Gazze İnsani Yardım Vakfı' tarafından Gazze Şeridi'ndeki yardım merkezlerinde dağıtılan un çuvallarında uyuşturucu hap çıktı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, un çuvallarının içine uyuşturucu hap konulmasını "iğrenç bir suç" olarak tanımladı.

İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde, insani yardım adı altında yeni bir skandal ortaya çıktı.

Gazze Şeridi'nde, ABD ve İsrail destekli "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde insani yardım merkezlerinde dağıtılan un çuvallarında uyuşturucu hap bulunduğu belirtildi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "4 kişinin, Amerikan-İsrail yardım merkezlerinden gelen un çuvallarının içerisinde Oksikodon tipi uyuşturucu hap bulduğu" kaydedildi.

"İĞRENÇ BİR SUÇ"

Un çuvallarının içine uyuşturucu hap konulmasının, "sivillerin sağlığını ve toplumsal dokuyu hedef alan iğrenç bir suç" olduğu ifade edildi. Bundan daha vahiminin, bazı uyuşturucu maddelerin, unların içine öğütülerek konulma ihtimali olduğu aktarıldı.

İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı

"BAĞIMLILIĞI YAYMAYA ÇALIŞIYORLAR"

İsrail'in, uyuşturucuları insani yardımlarla Gazze içlerine sokarak Filistin halkı arasında bağımlılığı yaymaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, bu maddelerin "kirli savaşta yumuşak bir araç" olarak kullanılmasının savaş suçu ve uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu insani yardım merkezlerine giden halka, dikkatli olma, bu merkezlerden gelen gıdaları inceleme ve şüpheli maddeleri derhal bildirme çağrısı yapıldı. Ayrıca ailelerden, çocuklarını bu merkezlere gitmenin ve uyuşturucu maddelerin tehlikeleri konusunda bilinçlendirmeleri istendi.

Gazze'deki hükümet 25 Haziran'da yaptığı açıklamada, söz konusu yardım merkezlerinde 27 Mayıs'tan bu yana 549 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 66 kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

"ÖLÜM TUZAKLARI"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor. Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor. Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMehmet Erdem:

Haysiyetsizlikte sınır yok

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Haber YorumlarıNeva:

lanetli oldukları her geçen gün ispatlanıyor

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Haber Yorumlarıesra ceylan:

Şeytanın enikleri

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

"RECEP" te bütün bu rezaleti, kepazeliği "OTURMUŞ SEYREDİYOR"....... 52,000 Müslümanın öldürülmesini OTURUP SEYRETTİ.....

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Haber Yorumlarıufuk kurt:

MÜSLÜMAN ÜLKELER BİZ MÜSÜLÜMANIZ DEMESİN BENCE BİR AVUÇ YAHUDİYE BOYUN EĞİYORSA MÜSLÜMANLAR BUNLARIN İNANÇI PAA OLMUŞ DEMEKDİR UTANMALILAR BENCE

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