Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Lindelöf, Torres, Cash, Barkley, Kamara, McGinn, Manzambi, Mbaye, Jackson.

Fenerbahçe : Ederson, Brown, Skriniar, Ake, Semedo, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Greenwood, Muriqi.

CANLI ANLATIM:

19' Oğuz Aydın pasını Greenwood'a aktardı. Greenwood'un şutu kaleci Zion Suzuki için kolay oldu, top Suzuki'de kaldı.

17' Oğuz Aydın savunma arasına harika bir pas gönderdi, Vedat Muriqi topla buluştu! Vedat'ın şutunda kaleci Zion Suzuki son anda gole engel oldu. Fenerbahçe bir kez daha beraberlik golüne çok yaklaştı!

16' Matty Cash sağ kanattan sert bir orta gönderdi. Skriniar araya girerek topu kornere gönderdi. Aston Villa bir kez daha köşe vuruşu kullanacak.

15' İrfan Can Kahveci korneri kullandı, Vedat Muriqi kafa vuruşunu yaptı! Kaleci Zion Suzuki son anda topu kontrol ederek gole izin vermedi. Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı!

14' Temsilcimiz Fenerbahçe, santra vuruşuyla yeniden oyuna başladı. Sarı-lacivertliler, yediği golün ardından hızlı bir reaksiyon göstererek beraberlik golünü bulmak istiyor.

13' Aston Villa'nın kullandığı kornerde ceza sahasında büyük bir karambol yaşandı. Manzambi'nin vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu. Maalesef temsilcimiz Fenerbahçe geriye düştü.

12' Maalesef golü yedik. Aston Villa'da Manzambi topu ağlara gönderdi, skor 1-0 oldu.

11' Semedo sağ kanattan Muriqi'yi gördü ve pasını gönderdi ancak Aston Villa savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

10' Fenerbahçe, rakip yarı sahada paslaşarak etkili olmaya çalışıyor. İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın'a oynadı. Oğuz'un ortaya çevirdiği topun ardından Guendouzi ve İrfan Can paslaşarak oyunu yönlendiriyor.

8' Matty Cash sağ kanattan ortasını açtı, top ters kanada yöneldi. Manzambi'nin vuruşunda Ederson topu kontrol etmeyi başardı.

6' Hakem, İrfan Can Kahveci'nin Ross Barkley'e yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi. Aston Villa serbest vuruş kullanacak.

5' Aston Villa korneri paslaşarak kullandı. Lindelöf kafayı vurdu, McGinn de kafa vuruşuyla tamamlamak istedi ancak top auta çıktı.

4' Temsilcimiz Fenerbahçe, paslaşarak geriden oyun kurmaya ve rakip yarı sahaya yerleşmeye çalışıyor.

3' Matty Cash, McGinn'e pasını göndermek istedi ancak araya giren Ake topu kontrol etti. Meşin yuvarlak auta çıktı.

2' Aston Villa sol kanatta pas yaparak oyun kurmaya çalışıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, rakibine önde baskı yaparak topu kazanmak istiyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye sonsuz başarılar dileriz.

İlgili Haberler