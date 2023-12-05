İsrail'den ABD'yi bile endişelendiren Gazze planı! Hamas'a ait tünelleri deniz suyuyla doldurmayı planlıyorlar

Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlayan İsrail'in korkunç bir planın hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Gazze'de Hamas'ın en büyük kozu olan yeraltı tünellerini deniz suyuyla doldurmak için bölgeye 5 büyük su pompası yerleştiren İsrail'in bu planının büyük bir felaketle sonuçlanacağına dikkat çeken uzmanlar, deniz suyunun çok sayıda binanın çökmesine yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. İsrail'in bu planı ABD yönetimini de endişelendiriyor.

İsrail saldırıları sonucu Gazze'de yaklaşık 2 ayda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 16 bine yaklaşırken savaşı Gazze'nin daha önce güvenli olarak görülen güneyine taşıyan İsrail, Hamas'ın en büyük kozu olan yeraltı tünelleriyle ilgili korkunç bir plan yaptığı ortaya çıktı.

TÜNELLERİ DENİZ SUYUYLA DOLDURMAYI PLANLIYORLAR

Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail kilometrelerce uzunluğundaki Hamas'ın yeraltı tünellerini deniz suyuyla doldurmayı planlıyor. Hamas'ın yeraltı ağını yok etmeye yönelik plana göre tünellere Akdeniz'den alınan deniz suyu pompalanacak, böylece Filistinli militanlar boğulacak.

FİLİSTİNLİLER İÇİN YAŞAM DAMARI İŞLEVİ GÖRÜYOR

Gazze'deki tüneller yıllardır İsrail ablukası altında yaşayan Filistinliler için temel malzemelere ulaşmak açısından yaşam damarı işlevi de görüyor.

ŞATİ MÜLTECİ KAMPINA 5 BÜYÜK SU POMPASI YERLEŞTİRİLDİ

Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD'li yetkililer de İsrail ordusunun Gazze'deki Şati mülteci kampı yakınına beş büyük su pompası yerleştirdiğini, bu yolla tünelleri suyla doldurmayı amaçladığını açıkladı. Times of Israel, İsrail'in Hamas'ın elindeki rehinelerin tünellerde saklanması nedeniyle plan konusunda çekinceleri olduğunu yazdı. ABD yönetimi içinde de planla ilgili farklı görüşler olduğu belirtildi.

BÜYÜK BİR FELAKETE NEDEN OLABİLİR

Habere göre planla ilgili en büyük endişe, deniz suyunun zemine zarar vererek binaların çökmesine yol açma riski. Bir kaynak, Hamas'ın tünelleriyle ilgili detaylı bilgi olmaması nedeniyle planın nasıl sonuçlar vereceğinden emin olunamayacağını söyledi.

GAZZE'DE 800'DEN FAZLA YERALTI TÜNELİ VAR

Gazze'de kara operasyonlarını genişleten İsrail ordusu, 800'den fazla yeraltı tüneli bulunduğunu, bunların bir kısmını yok ettiklerini açıklamıştı. İsrail, Hamas'ın tünellerinin çoğunlukla hastane, okul, cami gibi sivil alanlar çevresinde olduğunu savunuyor.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

HAYATINI KAYBEDEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 16 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 75, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü. Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899'a yükseldi.

89 HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜ

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 259 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDA ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı. İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.