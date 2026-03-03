İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı askeri operasyonun dördüncü gününde çatışmalar şiddetlenirken, can kayıpları trajik bir boyuta ulaştı.

İRAN'DA CAN KAYBI 787'YE YÜKSELDİ

İran Kızılayı, İsrail-ABD saldırılarında İran'da hayatını kaybedenlerin sayısının 787'ye yükseldiğini açıkladı.

İSRAİL LÜBNAN'A OPERASYON YAPIYOR

İsrail, Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı aldığını açıkladı.

İRAN ÜSSÜNE FÜZE SALDIRISI: 13 ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

Tesnim haber Ajansı, ABD ve İsrail İran'a yönelik saldırıları kapsamında Kirman Kara Kuvvetleri Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi. İran Ordusu, saldırıda 13 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

TAHRAN'DA YENİDEN PATLAMA SESLERİ

İsrail ordusunun yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi.

NETANYAHU: SAVAŞ SONSUZA KADAR SÜRMEYECEK

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD ve İsrail'in İran'a karşı sürdürdüğü savaşın sonsuza kadar sürmeyeceğini söyledi.

Fox News'e açıklamalarda bulunan Netanyahu, İran rejiminin yıkılmasıyla, bölgedeki diğer Müslüman ülkelerle "birçok barış antlaşması" yapabileceklerini savunarak, "Sonsuza kadar sürecek bir savaş olmayacak. "Öncelikle İran halkının kaderini kontrol altına alması, kendi demokratik olarak seçilmiş hükümetini kurması için gerekli koşulları yaratacağız. Bu da İran'ı tamamen farklı bir ülke haline getirecek" dedi.

SUUDİ ARABİSTAN VURGUSU

Netanyahu, Suudi Arabistan'ın mevcut İran yönetiminin çöküşünden önemli ölçüde fayda sağlayacağını öne sürdü.

"Bu, barışa, daha geniş bir barışa açılan bir kapıdır. Ve bunu başarabileceğimize inanıyorum" diye konuşan Netanyahu, İran'da hükümetin düşmesiyle yapılacak anlaşmaların, bölgeye barış getireceğini savundu.