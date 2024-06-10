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İspanya'da yerel halk, turistlerin girişini engellemek için 22 tatil köyünün girişini zincirlerle kapattı

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İspanya'da yerel halk, turistlerin girişini engellemek için 22 tatil köyünün girişini zincirlerle kapattı. Binlerce protestocu, Majorca ve Menorca'da kitlesel turizmi protesto etti. Popüler bir selfie ve sosyal medya noktası olan Binibeca Vell köyünde, yerel halk gece ziyaretlerini engellemek amacıyla tüm girişleri kapattı. Ağustos ayında mevcut kısıtlamaların daha da sıkılaştırılması planlanıyor.

İspanya'da öfkeli yerel halk, turistlerin girişini engellemek için 22 tatil köyünün girişinizincirlerle kapattı. Binlerce protestocu Majorca ve Menorca'da kitlesel turizmi protesto etti.

"İspanyol Mikonosu" olarak adlandırılan Binibeca Vell köyünde, yerel halk gece ziyaretlerini engellemek amacıyla tüm girişleri zincirle kapattı. Bu popüler selfie ve sosyal medya noktası, yılda yaklaşık 800.000 ziyaretçi çekiyor. Ancak yerel halk, yoğun dönemlerde dinlenme sürelerini korumak için bu önlemi aldıklarını belirtti.

Ağustos ayında mevcut kısıtlamaların daha da sıkılaştırılması planlanıyor. Majorca ve Menorca'da hafta sonu binlerce kişinin katıldığı büyük gösteriler düzenlendi. Majorca'da yaklaşık 10.000 kişi, kitlesel turizme karşı sokaklara döküldü. Menorca'da öfkeli kalabalıklar, bir meydanı sahil şeridine dönüştürdü ve şezlonglarla geldi.

Organizatörlerden Carma Reines, "Yetkililerin, burada beş yıldan fazla yaşamayan kişilerin mülk satın almasını engellemesini ve tatil konaklamaları üzerinde daha fazla kontrol sağlamasını istiyoruz," dedi.

Sektör grubu Exceltur'a göre, turizm Balear Adaları'nın GSYİH'sının %45'ini oluşturuyor. Ancak turist karşıtı göstericiler, tatil kiralamalarının yerel halkı uzaklaştırdığını iddia ediyor. Majorca'da bir emlakçı olan Javier Cardonell, "Daha az kitlesel turizm ve daha sürdürülebilir turizm istiyoruz," dedi.

Menorca'nın Balear Ornitoloji ve Doğa Koruma Grubu (GOB Menorca), "turist yoğunluğunun" iş ve yaşam güvensizliği, konut eksikliği ve çevresel sorunlara neden olduğunu düşünüyor. Protestocular, İspanyol hükümetinden ziyaretçi akışını durdurmasını talep etti.

İspanya'da yerel halk, turistlerin girişini engellemek için 22 tatil köyünün girişini zincirlerle kapattı

İspanya'da yerel halk, turistlerin girişini engellemek için 22 tatil köyünün girişini zincirlerle kapattı

İspanya'da yerel halk, turistlerin girişini engellemek için 22 tatil köyünün girişini zincirlerle kapattı

İspanya'da yerel halk, turistlerin girişini engellemek için 22 tatil köyünün girişini zincirlerle kapattı

İspanya'da yerel halk, turistlerin girişini engellemek için 22 tatil köyünün girişini zincirlerle kapattı

İspanya'da yerel halk, turistlerin girişini engellemek için 22 tatil köyünün girişini zincirlerle kapattı

İspanya'da yerel halk, turistlerin girişini engellemek için 22 tatil köyünün girişini zincirlerle kapattı

İspanya'da yerel halk, turistlerin girişini engellemek için 22 tatil köyünün girişini zincirlerle kapattı

İspanya'da yerel halk, turistlerin girişini engellemek için 22 tatil köyünün girişini zincirlerle kapattı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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