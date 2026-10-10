İran savaşında ABD, hangi Avrupa üslerini kullandı?

İran'a hava saldırısı yapan Amerikan bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapan Fairford'daki İngiliz üssü çevresinde yaşanan son olay bir kez daha dikkatleri Avrupa'daki hava üslerinin bu savaştaki rolüne çekti. İngiliz polisi, olayla bağlantılı İngiltere- İran çifte vatandaşlığına sahip bir kişiyi gözaltına aldı. Bu kişi daha sonra kefaletle serbest kaldı.Daha önce İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İran'ın olaya karıştığına dair "güçlü kanıtlar" bulunduğunu söylemişti. İran ise iddiaları reddetti.Fairford üssü yakınlarında üç şüpheli aracın görüldüğü yönündeki ihbarların ardından, 27 Eylül sabahı yaşları 23 ile 25 arasında değişen beş İngiliz erkek, patlayıcılarla ilgili suçlar ve "terör eylemi hazırlığı" şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Hepsi bir gün sonra kefaletle serbest bırakıldı. Polis, araçlarda bir miktar benzin bulunduğunu ama herhangi bir patlayıcı düzeneğe rastlanmadığını belirtti. Ayrıca, gözaltına alınanlardan birinin, polisin acil durum hattını aradığı da öğrenildi.Fairford üssünün önemi, savaşın başından itibaren İran topraklarına yönelik doğrudan ABD operasyonlarında kullanılan bir üs haline gelmesinden kaynaklanıyor. Devrim Muhafızları, Temmuz ayında özellikle Fairford'dan bahsederek, İran'ı bombalamak için kullanılan üslerin "meşru hedef" olacağı uyarısında bulunmuştu.Avrupa'daki hava üsleri yalnızca İran'a saldırılarda rol oynamadı.Portekiz'deki Lajes, Almanya'daki Ramstein ve Yunanistan'daki Souda gibi bazı üsler daha çok ABD destek ağının bir parçasıydı. Savaş uçaklarının nakliyesi, yakıt ikmali, onarım ve lojistik ikmalde kullanıldılar.İspanya, Fransa ve İtalya gibi bazı ülkeler ise ABD'nin topraklarını ve üslerini muharebe amacıyla kullanmasına kısıtlamalar getirdi. Bu durum bazı hallerde Washington ile gerginliklere ve anlaşmazlıklara yol açtı.Polonya'daki Doğu Araştırmaları Merkezi'ne (Center for Eastern Studies) göre, kuvvetlerin büyük kısmı doğrudan ABD'den gönderilmiş olsa da Avrupa'dan Orta Doğu'ya nakledilen unsurlar bölgedeki tüm ABD kuvvetlerinin yaklaşık beşte birini oluşturuyordu. Avrupa ayrıca, savaş sırasında ABD operasyonları için önemli bir hava desteği ve yakıt ikmali merkezi haline geldi.İngiltere: ABD'nin İran'a yönelik saldırıları için üsSavaşın daha ilk günlerinden itibaren Fairford, ABD'nin İran'a yönelik harekatında kilit bir rol oynadı. 6 Mart'tan itibaren ABD'ye ait B-1B Lancer bombardıman uçakları Gloucestershire'daki üsse konuşlandırıldı ve buradan İran'daki füze hedeflerine yönelik saldırılar gerçekleştirdi. 9 Mart'ta bunlara B-52'ler de katıldı. Uçuş verileri ve açık kaynaklı bilgilere göre, 13 Mart'a gelindiğinde Fairford'daki bombardıman uçağı sayısı, 12 adet B-1B ve 6 adet B-52 olmak üzere toplam 18'e yükselmişti.Bu konuşlandırma, ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı "Epic Fury" (Destansı Öfke) Harekatı'nın bir parçasıydı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Keene avcı ve bombardıman uçaklarından yakıt ikmal ve elektronik harp uçaklarına kadar 100'den fazla hava aracının koordineli bir dalga halinde konuşlandırıldığını belirtti. Keene, harekatın ilk 24 saatinde komuta merkezleri ile balistik füze sahalarından İran istihbarat altyapısı ve donanmasına kadar binden fazla hedefin vurulduğunu kaydetti. Savaşın başlangıcında B-2 bombardıman uçakları da ABD ana karasından kalkarak 37 saat süren gidiş-dönüş görevler icra etti.İngiltere, savaşın ilk saatlerinde başlangıçtaki saldırılara katılmadığı konusunda ısrarcıydı. Ancak 1 Mart akşamı, dönemin İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Washington'ın İran füzelerini ve fırlatma rampalarını imha etmek amacıyla İngiliz üslerinin kullanılması yönündeki talebini kabul ettiklerini duyurdu.İngiliz hükümeti bu izni, müttefiklerin ve İngiliz vatandaşlarının kolektif savunması çerçevesinde sınırlı ve "savunma amaçlı" bir tedbir olarak nitelendirdi. Fakat İran topraklarında gerçekleştirilen saldırılar göz önüne alındığında, bu tanım hukuki tartışmalara konu oldu. Londra, 20 Mart'ta yaptığı açıklamada, söz konusu iznin Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri hedef alan tesislere ve füze kabiliyetlerine yönelik saldırıları da kapsadığını teyit etti.Avrupa'daki üsler arasında Fairford, Amerikan bombardıman uçaklarının İran içindeki hedeflere saldırmak üzere doğrudan havalandığı en belirgin örnek oldu.Diğer İngiliz üsleri ise ağırlıklı olarak Amerikan kuvvetlerine yönelik nakliye ve destek ağının bir parçasıydı.Doğu Araştırmaları Merkezi'nin tahminlerine göre, İngiltere'den İsrail ve Ürdün'e yaklaşık 30 adet F-35 ve 36 adet F-15 savaş uçağı sevk edildi. Lakenheath ve Fairford gibi üsler ise kuvvetlerin konuşlandırılması, transferi ve takviye edilmesinde rol oynadı.İngiliz hükümeti, Akrotiri de dahil Kıbrıs'taki üslerinin saldırı operasyonları veya ABD'nin İran'a yönelik saldırıları için kullanılmadığı konusunda ısrar etti. Akrotiri, 2 Mart'ta bir insansız hava aracı (İHA) saldırısının hedefi oldu ve saldırı sınırlı hasara yol açtı. İngiltere Savunma Bakanlığı daha sonra yaptığı açıklamada, İHA'nın İran'dan fırlatılmadığını ve muhtemelen Lübnan veya Irak'tan havalanmış olabileceğini belirtti.Portekiz, Fransa ve İspanya: Washington'a üç farklı yanıt

Portekiz: Lajes Üssü Savaştan önce bile, Azor Adaları'ndaki Lajes üssünde uçuş yapan ABD askeri uçaklarının sayısı artmıştı. Portekiz hükümeti, ABD'nin üssü normal koşullarda kullanımının 1951 tarihli ikili bir anlaşma çerçevesinde olduğunu, ancak savaşın patlak vermesiyle birlikte askeri operasyonlarla ilgili uçuşların Lizbon'dan ayrı bir izin gerektirdiğini belirtti.7 Nisan itibarıyla Portekiz, savaşla bağlantılı ABD askeri uçaklarının Lajes'e 76 kez iniş yapmasına ve hava sahasını 25 kez kullanmasına onay vermişti. Portekiz Başbakanı Luiz Montenegro hükümeti, izinlerin yalnızca "savunma amaçlı", gerekli ve orantılı görevler için verildiğini açıkladı. İran'ın sivil altyapısına saldırmak amacıyla Portekiz tesislerinin kullanılmasına izin verilmediğini vurguladı. Portekiz Dışişleri Bakanı da Lizbon'un Washington'dan gelen bazı talepleri reddettiğini doğruladı.Lajes, uygulamada Amerikan operasyonları için önemli bir geçiş ve destek noktasıydı ancak kamuoyuna yansıyan kanıtlar, bu üsten İran topraklarına doğrudan bir saldırı gerçekleştirildiğine işaret etmiyor.Fransa: Easter ve Havre üsleri Paris, Amerikan güçlerine destek vermek ile savaşa katılmak arasında bir ayrım yaparak orta yolu izledi. Fransız Genelkurmay Başkanlığı 5 Mart'ta, İran'a yönelik operasyonlara "hiçbir şekilde" katılmamaları kaydıyla, Amerikan destek uçaklarının Fransız üslerini geçici olarak kullanabileceğini duyurdu. Le Monde daha sonra, Easter ve Havre'deki üslere C-17 nakliye uçakları ve KC-135 tanker uçaklarının konuşlandırıldığını, ancak bu iznin muharip uçakları kapsamadığını bildirdi.Bu kısıtlamalar, Paris'in İsrail'in İran savaşıyla ilgili Amerikan silahlarını nakletmek için Fransız hava sahasını kullanmasına itiraz etmesiyle Mart ayı sonlarında daha belirgin hale geldi. Bununla birlikte Fransa, askeri uçuşlara yönelik genel bir yasak getirmedi ve talepleri duruma göre değerlendiriyordu.İspanya: Morón ve Rota üsleri Madrid, ABD'nin Avrupa'daki üsleri muharebe amacıyla kullanmasına karşı en açık tavır alan ülkelerden biri oldu. Ülkenin Dışişleri Bakanı, ABD güçlerinin varlığına rağmen Morón ve Rota üslerinin İspanyol egemenliği altında olduğunu ve İran'a saldırmak için kullanılmalarına izin verilmeyeceğini açıkladı. Bu kararın ardından, ağırlıklı olarak KC-135 tanker uçaklarından oluşan 15 ABD askeri uçağı üslerden ayrıldı ve bunlardan en az yedisi Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne nakledildi.Madrid'in bu kararı, hızla Washington ile yaşanan siyasi bir anlaşmazlığa dönüştü. Donald Trump, anlaşmazlığı iki ülke arasında daha önce NATO savunma harcamaları konusunda yaşanan bir ihtilafa bağlayarak İspanya'yı ticareti tamamen kesmekle tehdit etti. Böylece İspanya, topraklarının İran'a yönelik bir saldırıda kullanılmasına karşı çıkan Avrupalı ??müttefiklerin en belirgin örneklerinden biri haline geldi.

Almanya, İtalya ve Yunanistan: Savaş ilan etmeksizin destekAlmanya: Ramstein ve Spangdahlem üsleri Almanya savaşa katılmayacağını açıkladı ancak aynı zamanda ABD'nin kendi topraklarındaki üsleri kullanmasına da engel olmadı. Savaşın başlamasından yaklaşık iki hafta sonra Almanya Başbakanı Friedrich Mertz, İran'a yönelik harekatın bir NATO görevi olmadığını belirtti. Ayrıca, ABD ve İsrail'in savaş başlamadan önce bu konuda Berlin'e danışmadığını ifade etti.Bununla birlikte, ABD Ramstein'daki faaliyetlerini sürdürdü. Alman hükümeti, üssün ABD güçleri tarafından kullanımının asker konuşlandırmaya ilişkin mevcut anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştiğini ve Washington'ın bu anlaşmaları ihlal ettiğine dair herhangi bir bulgu olmadığını açıkladı. Bu tutum, yasal meşruiyeti tartışmalı olan bir harekatta Berlin'in olası sorumluluğuna dair tartışmalara yol açtı.Ramstein, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından İspanya'dan ayrılan çok sayıda ABD yakıt ikmal uçağı da dahil, fiilen önemli bir nakliye ve destek merkezi haline geldi. Doğu Araştırmaları Merkezi, resmen doğrulanmamış olsa da ABD'nin güdümlü mühimmatlarının bir kısmının Ramstein'dan gelmiş olmasını "yüksek bir ihtimal" olarak değerlendiriyor.Almanya'daki Spangdahlem Hava Üssü'nde konuşlu F-16 "Wild Weasel" savaş uçakları da, İran hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmeye yönelik harekata katılmaları için Ortadoğu'ya sevk edildi.

İtalya: Aviano ve Sigonella üsleri Roma da Amerikan güçlerine destek vermek ile savaşa doğrudan katılmak arasında net bir çizgi çizmeye çalıştı. Aviano'da konuşlu F-16 savaş uçakları savaş başlamadan önce Ortadoğu'ya sevk edilmişti ancak İtalya Başbakanı Giorgi Meloni, ülkedeki üslerin kullanımına yalnızca teknik, lojistik ve çatışma dışı faaliyetler için izin verildiği konusunda ısrarcı oldu.Bu kısıtlama, 27 Mart'ta Roma'nın bir dizi ABD askeri uçağının Sigonella'ya inişine izin vermemesiyle daha belirgin hale geldi. Reuters'ın haberine göre Washington, İtalyan hükümetinden önceden izin almamıştı ve üssün kullanımına ilişkin düzenlemeler gereği ülkenin askeri komuta kademesine danışılmamıştı.İtalyan üslerinin rolü Haziran ayında yeniden tartışma konusu oldu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, harekata destek amacıyla yaklaşık 500 ABD uçağının İtalyan üslerinden havalandığını söyledi. İtalya Savunma Bakanı ise buna cevaben, Roma'nın yalnızca teknik, lojistik ve çatışma dışı faaliyetlere izin verdiğini ve bu çerçevenin dışındaki talepleri kabul etmediğini belirtti.Yunanistan: Suda Üssü Girit Adası'ndaki üs, esas olarak denizcilik ve lojistik alanında bir role sahipti. Uçak gemisi USS Gerald R. Ford, bölgeye gitmeden önce ikmal yapmak üzere Suda'ya uğramış, operasyonel bir görev sırasında çıkan yangının ardından geçici bir mola için üsse geri dönmesi planlanmıştı.Yunanistan'daki Suda Üssü'nün kullanımı muhalefetsiz gerçekleşmedi. Bir grup karşıt görüşlü Girit'te protesto gösterisi düzenledi. Aynı zamanda, Suda çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.Ayrı bir gelişmede, Yunan yetkililer üste görevli şüpheli bir casus ve bu kişinin İran'daki bir şahısla bağlantısı hakkında soruşturma başlattı. Ancak resmi sonuç açıklanana kadar söz konusu faaliyetleri İran hükümetine bağlamak için herhangi bir neden bulunmadığını ifade etti.Romanya ve Bulgaristan: Destek ağının Doğu ayağı

Romanya Bükreş, 11 Mart'ta İran'a yönelik operasyonlarla bağlantılı olarak havada yakıt ikmal uçakları, gözetleme ekipmanları ve uydu iletişim sistemleri konuşlandırma yönündeki ABD talebini kabul etti. Romanya Cumhurbaşkanı Nicosher Dan, o dönemde söz konusu ekipmanların "savunma" amaçlı niteliğini vurguladı. Karar, Yüksek Savunma Konseyi tarafından onaylandıktan sonra parlamentodan geçti ve aşırı sağcı partilerin muhalefetiyle karşılaştı.Bununla birlikte, havada yakıt ikmali uçaklarının tam olarak nerede konuşlandırıldığı resmen açıklanmadı. Amerikan kuvvetlerinin varlığı nedeniyle raporlarda Mihail Kogalniceanu üssünün adı geçse de yeterli kanıt bulunmuyor. İletişim ekipmanları da Doslov füze savunma sistemiyle ilişkilendirildi.Bulgaristan: Bezmer Üssü Bulgaristan'ın rolü, savaşın başlamasından birkaç ay sonra daha belirgin hale geldi. Ülke parlamentosu 22 Temmuz'da, Bezmer üssüne sekize kadar KC-135 tanker uçağı ve 250 Amerikan askerinin geçici olarak konuşlandırılmasını onayladı. Sofya, Bulgaristan topraklarından İran'a doğrudan bir saldırı düzenlenmeyeceğini ve konuşlandırmanın destek ve lojistik nitelikte olduğunu vurguladı.Uygulamada, iki adet KC-135 uçağı 31 Temmuz'da Bezmer'e ulaştı. Bu konuşlandırma, bazı bölge sakinlerinin protestolarıyla ve İran'ın diplomatik itirazlarıyla karşılaştı. Söz konusu iki uçak, planlanandan birkaç hafta önce, 21 Ağustos'ta Bulgaristan'dan ayrıldı. Uçaklar gittikten sonra Bulgar yetkililer, uçakların görevlerinin NATO üyesi ülkelerdeki eğitim ve tatbikat uçuşlarıyla sınırlı kaldığını belirtti.Türkiye: İncirlik Hava Üssü Türkiye, İncirlik'te ABD kuvvetlerine ev sahipliği yapmasına rağmen, üssün ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kullanılmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD ve İsrail saldırılarını kınadı.Türkiye'nin savaş sırasındaki rolü büyük ölçüde hava sahasını korumaya ve hava savunmasını güçlendirmeye odaklıydı. Ankara'nın İran'dan ateşlendiğini ve Türk hava sahasına yöneldiğini belirttiği füzelerin önlenmesinin ardından, ülkenin güneyindeki hava savunma önlemleri takviye edildi.