İran'dan misilleme! Füze yağmuru sonrası İsrailliler sığınaklara kaçıyor

İran'dan misilleme! Füze yağmuru sonrası İsrailliler sığınaklara kaçıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran'dan misilleme! Füze yağmuru sonrası İsrailliler sığınaklara kaçıyor
Haber Videosu

İsrail'in 6 havaalanını hedef alan saldırısına İran'dan misilleme gecikmedi. İran ordusu, İsrail'e çok sayıda füze fırlatırken ülkenin neredeyse her yerinden siren sesleri duyuluyor. Patlamaların ardından İsrail'de halka "Sığınaklara inin" çağrısı yapıldı.

İsrail- İran savaşına ABD'nin de dahil olmasıyla yeni bir aşamaya geçildi. Savaşın 10. gününde İran'daki 3 nükleer tesisi Tomahawk füzeleriyle vuran ABD, İran'a ait nükleer programın tamamen yok edildiğini iddia etti.

İSRAİL 6 HAVAALANINI VURDU

ABD'nin savaşa dahil olması dünyayı ciddi anlamda tedirgin ederken savaşın 11. günü de İsrail'in düzenlediği kanlı bir saldırıyla başladı. İsrail ordusu, İran'ın batı, doğu ve merkezindeki en az 6 havaalanına hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. İsrail, X'teki İbranice hesabında yayınlanan bir bildiride, uzaktan kumandalı uçakların 15 İran uçağını ve helikopterini imha ettiğini söyledi. Gönderiye eklenen bir görüntüde, hedef alınanlar arasında Mehrabad, Meşhed, Dezful havaalanları listelendi.

"İRAN REJİMİNE AİT ÇOK SAYIDA UÇAK HASAR GÖRDÜ"

Açıklamada, "Saldırılarda pistler, yer altı sığınakları, bir yakıt ikmal uçağı ve İran rejimine ait F-14, F-5 ve AH-1 tipi uçaklar hasar gördü. Hava kuvvetleri bu havaalanlarından kalkış yapma kabiliyetini ve İran ordusunun hava kuvvetlerinin buralardan operasyonunu aksattı" ifadelerine yer verildi.

İRAN'DAN JET MİSİLLEME

İsrail'in saldırısına İran'dan ise jet misilleme geldi. İsrail'in pek çok bölgesini füze yağmuruna tutan İran'ın saldırıları sonrası çok sayıda bölgede siren sesleri yükseldi.

HALKA "SIĞINAKLARA İNİN" ÇAĞRISI YAPILDI

Saldırının ardından alarm durumuna geçen İsrail'de halka "Sığınaklara inin" çağrısı yapılırken bölgeden servis edilen görüntülerde kalabalık grupların panikle sığınaklara kaçtıkları görüldü.

AŞDOD ELEKTRİK SANTRALİ DE VURULDU

Sirenlerin çaldığı bölgelerdeki sivillere, ikinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları talimatı verildi. Öte yandan İsrail'in güneyindeki Aşdod kentinde bulunan elektrik santrali de İran balistik füzeleri ile vuruldu.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail ordusu, İran saldırıları sonrası yaptığı açıklamada "Kısa bir süre önce, İran'dan İsrail Devleti'ne doğru fırlatılan füzelerin tespit edilmesinin ardından İsrail'in çeşitli bölgelerinde sirenler çaldı. Halkın İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uyması rica olunur.

"İÇ CEPHE KOMUTANLIĞI'NIN TALİMATLARI İZLENMELİ"

Şu anda, IAF tehdidi ortadan kaldırmak için gerekli yerlerde müdahale etmek ve vurmak için faaliyet göstermektedir. Savunma kapalı değildir, bu nedenle İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarını izlemeye devam etmek esastır" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Barış Alper Yılmaz, arkadaşının kafasında tabak kırdı

Bütün Türkiye'nin tanıdığı isim arkadaşının kafasında tabak kırdı
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

İsrail'in İran hava sahasında cirit atmasını anlayamıyorum. Güçlü olduğunu düşündüğümüz İran'ın hiç mi uçağı yok. Hiç mi hiç uçakları düşüremiyor. Sadece füzelerle İsrail'e saldırmakla savaş mı kazanılır. Hayal kırıklığına uğradım...

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat özkan:

İran acemi olarak savaşıyor füze yağmuruna tut kardeşim hava ve kara harekatı başlat kaçmalarına uçmalarına fırsat verme canlı sinek bile bırakma

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBanu Çelik:

boşu boşuna masraf. attıklarının hepsini imha ediyorlar

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

artık somuc istiyoruz

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Demir Kubbenin sahibi Gök Kubbenin sahibine yenilecek. Allah, İran Ordusuna güç kuvvet versin inşallah.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı

Taraftarlar şokta! Futbolu bıraktı
Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor

Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?

Donald Trump ağzındaki baklayı çıkardı
Yolcu otobüsünde skandal olay! Genç kadını otobanda indirip darbettiler

Genç kadını önce darbettiler, sonra yol ortasında bırakıp gittiler
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi

İran'ın ABD'ye misillemesi piyasalarda deprem etkisi yarattı
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Ağlama Duvarı'nda bir kişiye dua etti, dünyanın beklediği mesajı verdi
Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış

Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı

Fatih Altaylı hakkında karar verildi
İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler

İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.