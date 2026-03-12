İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var

ABD ve İsrail'in 28 Şubat tarihinde İran'a yönelik başlattığı askeri operasyonlar, bölgedeki güvenlik dengelerini kökten değiştirdi. Çatışmaların 13. gününde İran, İsrail topraklarına yönelik geniş çaplı bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin birçok stratejik noktası hedef alınırken, İsrail hava savunma sistemlerinin yoğun çabasına rağmen sirenler susmadı.

Irak'ta gece saatlerinde İran destekli Haşdi Şabi güçlerine ait mevzileri hedef alan hava saldırılarında toplam 39 kişi hayatını kaybetti. Irak'ın batısındaki Suriye sınırındaki Enbar vilayetine bağlı Akkaşat bölgesinde, Haşdi Şabi 19. Tugay'a bağlı bir karargah, ABD'ye ait olduğu tahmin edilen savaş uçakları tarafından ağır bombardımana tutuldu. Karargahın tamamen çöktüğü, enkaz altında kalanlar nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

"BU ALÇAKÇA SALDIRIYI KINIYORUZ"

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci, Suriye sınırındaki Enbar vilayetinde Haşdi Şabi karargahına yönelik saldırıyı kınadı. Araci'nin ofisinden, İtalya'nın Bağdat Büyükelçisi Niccolo Fontana ile görüşmesi sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu alçakça saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırının Irak'ın egemenliğine yönelik bir ihlal olduğunu vurguluyoruz." denildi.

"BU YALNIZCA ASKERİ BİR İHLAL DEĞİL..."

Öte yandan Irak Başbakanlığı Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan'da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. "Bu planlı ve tekrarlanan saldırı ile mevziler ve karargahların ayrım gözetmeksizin hedef alınması yalnızca askeri bir ihlal değildir. Aynı zamanda toplumsal barışı zedelemeye, Iraklıların kanı ve şehitlerin fedakarlıklarıyla elde edilen güvenlik kazanımlarını baltalamaya yönelik umutsuz bir girişimdir" diyen Numan, Irak'ın hesaplaşmaların yürütüldüğü bir alan ya da ulusal onurun ihlal edildiği bir sahne olmasına asla izin vermeyeceklerini kaydetti.