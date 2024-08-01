İngiltere'de üç çocuğun öldürülmesinden sonra başlayan olaylar büyüyor: Polis araçları ateşe verildi, 100 kişi gözaltına alındı

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde üç kız çocuğun öldürülmesinden sonra çıkan olay büyüyor.

"Göstericiler Downing Street'teki şiddetli çatışmalarda yüz kişinin tutuklanmasının ardından Hartlepool'da polislere tuğla fırlattı ve bir polis aracını ateşe verdi.

Hartlepool'un merkezinde, kalabalık gruplar polis tarafından geri püskürtüldü. Polisler, kendilerine fırlatılan tuğla ve şişelere maruz kaldı. Bir polis aracı ateşe verildi.

Cleveland Polisi, çeşitli suçlardan dört kişinin tutuklandığını ve birçok polis memurunun yaralandığını doğruladı. Görgü tanıkları, memurlara metal kirişler fırlatıldığını ve maskeli serserilerin polise büyük sopalarla vurduğunu belirtti.

Başkomiser David Sutherland, protestonun Southport'taki olayla bağlantılı olduğuna inandıklarını ve halkı bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

Başbakan, üst düzey polis liderleriyle toplanarak hükümetin tam desteğini sunacak. Bu, Downing Street dışındaki olayların ardından geldi.

Southport'taki ayaklanmalarda protestocular bir camiye saldırmaya çalıştı ve polis araçları ateşe verildi. Merseyside Polisi, 50'den fazla memurun yaralandığını açıkladı.

Olaylar,Southport'ta üç çocuğun öldürüldüğü bıçaklama saldırısının ardından geldi. Saldırganın kimliğine ilişkin spekülasyonlar gerginliği tırmandırdı. Polis, şüphelinin Cardiff doğumlu olduğunu vurguladı.

Kurbanlardan Elsie Stancombe'un annesi, şiddeti kınadı ve protestoculara durmaları çağrısında bulundu."