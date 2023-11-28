İngiliz medyasından Erdoğan analizi: Afrika'da artan popülaritesi ona küresel sahnede daha fazla etki gücü veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı analiz eden yazı kaleme alan BBC, Türkiye'nin son dönemde Afrika'da ilerleyen etkisine dikkat çekti. Erdoğan'ın Osmanlı mirası olan Türkiye'yi coğrafi konumu da kullanarak yeniden küresel güç yapmak istediğine vurgu yapılan yazıda, "Türkiye hızlı bir şekilde kıtadaki ticaret, insani yardım, eğitim ve diplomasi bağlantılarını genişletti. Erdoğan başkanlık gücünü arttırdı ve İslam dünyasında artan popülaritesi ona küresel sahnede daha fazla etki gücü veriyor." denildi.

BBC, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika kıtasındaki etkisine dikkat çeken bir haber yayımladı. Erdoğan'ın Türkiye'yi yeniden küresel güç yapmak istediğine vurgu yapan haberde, "Türkiye hızlı bir şekilde kıtadaki ticaret, insani yardım, eğitim ve diplomasi bağlantılarını genişletti. Erdoğan başkanlık gücünü arttırdı ve İslam dünyasında artan popülaritesi ona küresel sahnede daha fazla etki gücü veriyor." ifadeleri yer aldı.

İNGİLİZ MEDYASINDAN ÇARPICI ERDOĞAN ANALİZİ

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Afrika kıtasındaki etkisini analiz eden bir haber yayımladı. BBC muhabiri Esther Kahumbi imzalı haberde, Türkiye'nin özellikle Afrika'daki son dönemde artan etkisi ele alındı.

"ERDOĞAN'IN AMACI TÜRKİYE'Yİ YENİDEN KÜRESEL GÜÇ YAPMAK"

Analiz haber, "Yüzyıl önce güçlü Osmanlı devleti sona erdi. Güney Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı yöneten 600 yıllık Osmanlı Devleti'nden yeni bir ulus doğdu. Türkiye" sözleriyle başlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın amacının Osmanlı mirası olan Türkiye'yi yeniden küresel güç yapmak olduğu vurgulandı.

"ERDOĞAN'IN ETKİ ALANI KITALAR BOYUNCA YAYILIYOR"

Türkiye'nin coğrafi konumunun önemine dikkat çekilen haberde, şu ifadeler yer aldı: "Bazıları Osmanlı mirasının, amacı ülkesini yeniden küresel bir güç yapmak isteyen Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlarını etkilediğini söylüyor. Ülkesinin benzersiz konumuyla Erdoğan'ın etki alanı kıtalar boyunca yayılıyor."

"ANKARA, AFRİKA KITASINDAKİ BAĞLANTILARINI GENİŞLETTİ"

Türkiye'nin 2005 yılını Afrika yılı ilan ettiği ve bunun bir dönüm noktası olduğunun altı çizilirken, "O dönem Türkiye'nin Afrika'da 12 elçiliği vardı. Ancak hiç havayolu bağlantısı yoktu. Bugün kıta üzerinde hizmet veren Türk Havayolları'nın 59 rotası ile birlikte ve 44 elçilikleri var. Yaklaşık 20 yıldan bu yana Türkiye'nin başkenti Ankara, hızlı bir şekilde kıtadaki ticaret, insani yardım, eğitim ve diplomasi bağlantılarını genişletti. Erdoğan başkanlık gücünü arttırdı ve İslam dünyasında artan popülaritesi ona küresel sahnede daha fazla etki gücü veriyor." denildi.

"TÜRKİYE, SAHEL BÖLGESİNDEKİ ÜLKELERDE VARLIĞINI ARTIRDI"

Haberde, 2011 yılında, Afrika'daki Müslüman liderlerin Türkiye'yi İslami eğitim konusunda kıtada daha büyük bir rol almaya davet ettiği hatırlatıldı. Analiz haber şu şekilde devam etti: "Türkiye, Afrika ülkelerine küresel süper güçler Rusya ya da Çin'den farklı olarak çekici bir yumuşak güç alternatifi sunuyor. Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki coğrafi pozisyonu bu etkiye katkıda bulunuyor. Türkiye; Mali, Çad, Sudan, Gine, Burkina Faso, Nijer ve Gabon'da bir dizi darbeden sonra, Sahel bölgesindeki ülkelerde varlığını arttırdı. Bazıları, Türkiye'nin kendisini sömürgeci geçmişi olmayan bir ülke olarak konumlandırarak bölgede artan Fransız karşıtı duyarlılıktan faydalandığını belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi 'Afro-Avrasyalı' bir ülke olarak bile tanımlıyor."

"ERDOĞAN, SOMALİ'Yİ 20 YIL SONRA ZİYARET EDEN AFRİKALI OLMAYAN İLK LİDER"

Haberin son bölümünde Türkiye- Somali ilişkilerine yer veril d i. Kahumbi, 2011'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 20 yıldır Mogadişu'yu ziyaret eden Afrikalı olmayan ilk lider olduğunu vurguladı. Kahumbi, "O zamandan beri Ankara en geniş denizaşırı askeri üssünü orada açtı. Başkentin dışında Türk askerleri El Şebap militanlarıyla savaşması için hükümet birliklerine eğitim veriyor." dedi.

"AFRİKA ÜLKELERİ, TÜRK YAPIMI İHA'LARI SATIN ALIYOR"

Kahumbi, Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde Türkiye'nin yurt dışında askeri varlığının arttığının altını çizerek, "Afrika ülkeleri, silahlı gruplarla savaşmak için artan şekilde Türk yapımı insansız hava araçlarını satın alıyor. Türkiye'nin Çin, Rusya ve Hindistan ile ticaret bağlantıları sıkılaştı ve özellikle Afrika'da diplomatik ağı genişledi. Erdoğan Türkiye'yi ikinci yüzyılına götürürken, karşısındaki zorluk Batılı ortaklarını dengelemek ve Afrika'da istiklarlı güç olma durumunudevam ettirerek etkisini sürdürmek olacak." ifadelerini kullandı.