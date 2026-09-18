İktidar değişikliği beklenmese de Rusya'da seçimler Kremlin için neden önemli?

Rusya genelinde üç gün sürecek parlamento seçimleri 18 Eylül'de başladı.Bu, Moskova'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya başlattığı tam ölçekli işgalden bu yana yapılan ilk parlamento seçimi. Rusya'daki iktidar sistemi genellikle "yönetilen demokrasi" ( Kremlin'in yönetimi üstlendiği sistem) olarak adlandırılır. Bu, devlet başkanı için çok büyük yetkiler ve siyasi sürprizlerin azlığı anlamına geliyor.Üç gün sürecek seçimlerin, iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin egemenliğinde bir parlamento ve Vladimir Putin'e son derece sadık milletvekillerinden oluşan bir parlamento ortaya çıkaracağı öngörülüyor.Eleştirmenler, oylamanın özgür ve adil olmadığını söylüyor.Ancak Kremlin için eleştirmenlerin ne dediğinin bir önemi yok.Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov geçtiğimiz günlerde, "Bizim kendi siyasi sistemimiz, kendi siyasi sürecimiz var" şeklinde açıklama yaptı.Bu, Kremlin'in bir sürpriz beklemediği anlamına geliyor. Beklenmedik hiçbir durum yok. Yani ortada bir haber yok mu?Tam tersine.Kremlin için, parlamentonun alt meclisi olan Duma'ya 450 milletvekilinin seçilmesi büyük önem taşıyor. Bu, Rusya'nın Ukrayna'yı topyekün işgalinden bu yana burada yapılan ilk parlamento seçimi. Kremlin bunu, Rusların çoğunun devlet başkanını ve savaşı desteklediğini iddia etmek ve Ukrayna'dan dönen askerlerin siyasi kariyerlerini ilerletmek için kullanacak: yetkililer, seçimlere yaklaşık iki yüz savaş gazisinin katıldığını söylüyor.

Seçim kampanyasına gelince, bu da savaşın üzerinden dört buçuk yıl geçtikten sonra Rus toplumuna dair bir pencere açtı."Sürpriz yok" demiştim. Ama bazı sürprizler oldu.Devlet televizyonundaki sunucu, "İyi akşamlar ve Duma 158. Seçim Bölgesi adaylarının bu akşamki kampanya konuşmalarına hoş geldiniz" dedikten sonra, yönetmeni geniş bir açıya geçerek boş altı kürsüyü gösterdi.Sunucu "Adaylar gelmedi" diye devam etti. "Hoşçakalın."Siyasetçilerin de bulunduğu başka bir televizyon tartışmasında adaylardan biri, şarkı söyleyerek seçim kampanyasını tanıttı: "Komünist Parti, ilerliyoruz!""Biz halkın yanındayız, bilmiyor musun?"Seçim anketlerinden çok şarkı yarışması X Factor'a benziyor.Ancak müzikli bir manifesto garip bir şekilde duruma uygun. Önceki Duma'da herkes aynı şarkıyı söylüyor gibiydi. Temmuz ayındaki son parlamento oturumunda, milletvekilleri ayakta alkış tutarken, parlamento başkanı defalarca şu sözleri tekrarladı: "Rusya, Putin, Zafer! Rusya, Putin, Zafer!"Bu, parlamentodaki tüm milletvekillerinin Başkan Putin'i ve savaşı desteklemesi gerektiğine dair bir işaretti.

Komünist Parti lideri Gennady Zuganov, parlamento hakkında bana gururla şunları söyledi: "Duma'daki tüm partiler, istisnasız her biri, özel askeri operasyonu destekleyen 170 yasaya lehte oy verdi.""Bu anlamda Duma'da yüzde 100 fikir birliği var."Moskova dışında bir ekmek ve bisküvi fabrikasında seçim kampanyası sırasında Zuganov'la karşılaştım. Birbirine tıpatıp benzeyen ekmeklerin konveyör bandında hızla ilerleyişini izlerken Rusya parlamentosunu düşündüm. Duma'daki tüm partilerin aynı olduğu söylenemez: bazıları daha milliyetçi, diğerleri -Zuganov'un partisi gibi- daha solcu. Ancak konu Kremlin'in yasama girişimlerini desteklemeye ve "özel askeri operasyona" destek vermeye gelince aynı şekilde oy kullanıyorlar. Bu tür "sistemik" partiler, Rusya'nın Kremlin merkezli siyasi makinesinin hayati dişlileri.Peki ya bir parti savaşı desteklemiyorsa?Bu partilerden biri olan Yabloko, Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulunuyor. Temmuz ayında Rusya'da seçimlere kayıtlı tek savaş karşıtı partiydi. Ancak on iki gün sonra Yüksek Mahkeme partiyi seçim listesinden çıkardı. Bu durum geniş çapta, Kremlin'in savaş karşıtı mesajların Rus seçmenler arasında yankı bulabileceği endişesinin bir işareti olarak yorumlandı.Yabloko'nun parti listesinden çıkarılmasına rağmen, bazı adayları hala bireysel seçim bölgelerinde yarışıyor. Ancak son haftalarda Yabloko adaylarının giderek artan sayıda polis tarafından gözaltına alındığı, çeşitli suçlardan yargılandığı ve Yabloko adayı Grigory Grişin, "Polis siyasi bir emri yerine getiriyor. Bu bir sır değil" diyor. "Bu şekilde yetkililer, seçimlerin sınırlarını belirliyorlar.""Ukrayna ile yaşanan savaşta kan dökülmesinin sona ermesi talebinin çok yaygın olduğu biliniyor. Bana göre, Rusya'daki çoğu insan artık barış istiyor ve Yabloko insanların bunu ifade etmesine yardımcı oldu. Bu yüzden parti listelerinden çıkarıldı ve bireysel adayların adaylıkları engelleniyor."

Şimdilik Grigory hala aday. Ancak polis geçtiğimiz günlerde dairesine baskın yaptı."Sivil kıyafetli üç polis memuru benden onlarla birlikte karakola gitmemi istedi, ben de gittim. Polisler, 'Navalni' kelimesini içeren ve aşırılıkçı bir sembol olduğunu iddia ettikleri bir paylaşım yaptığımı ve bu şekilde Telegram kanalım aracılığıyla aşırılıkçılığın propagandasını yaptığımı söylediler."Aleksey Navalni, Rusya'nın en önde gelen muhalif lideri ve Kremlin eleştirmeniydi ve 2024 yılında hapishanede öldü. Aşırılıkçılık da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan hüküm giymişti.Rus yetkililer Duma seçimlerinin şeffaf ve adil olduğunu savunuyor. Seçimi eleştirenler ise sürgüne zorlanan veya hapse atılan muhalif politikacılara işaret ediyor. Geçen yıl Rusya'daki önde gelen bağımsız seçim gözlem gruplarından birinin lideri beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Grigory Melkonyants, "istenmeyen bir örgütle" çalışmak suçlamasıyla mahkum edildi. Seçim gözlem grubu Golos faaliyetlerini durdurdu.Moskova'ya 80 kilometre uzaklıktaki Dmitrov kasabasında, seçimlere dair pek bir işaret göremiyorum.Şehir merkezinde, Ukrayna'da savaşırken hayatını kaybeden yerel halktan kişilerin anısına dikilmiş bir "Özel Askeri Operasyon Kahramanları" anıtı bulunmakta.Burada insanların zihninde savaş en ön planda yer alıyor.

"Bunu hissediyoruz" diyor damadı "özel operasyonda" asker olan Olga. "Çünkü savaşa gidenler ve geride kalan aileler, oğulları, kocaları, çocukları ve torunları orada. Ama bu seçimler olacakları etkileyemez.""Savaşın olmadığı, barışçıl bir ülkede yaşamak isterim" diyor Polina bana, "Böylece önünüze bir insansız hava aracının düşmesinden endişelenmenize gerek kalmaz."Rusların başka endişeleri de var. Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik insansız hava aracı saldırıları yaygın yakıt kıtlığına yol açarken, ekonomik baskılar da artıyor."Beni endişelendiren şey" diyor Ivan adında bir berber, "ne kadar kazanırsanız kazanın maaşınızın yetmemesi. Fiyatlar maaşlardan daha hızlı artıyor. Mesleğimde birçok insanla konuşuyorum. Ne kadar zor durumda olduklarını biliyorum."Bu seçimin çok şey değiştireceğine dair beklentiler düşük.Grishin, "Batı'daki seçimler ve Rusya'daki seçimler tamamen farklı şeyler" diye açıklıyor. "Batı'da seçimler, seçmenler memnun kalmazsa daha sonra değiştirilen bir hükümet kurma yöntemidir.""Rusya'da seçimler asla hükümet değişikliği getirmez. En iyi ihtimalle, hükümeti etkilemenin, bir sinyal göndermenin bir yoludur. Ama Rusya'da iktidar hiçbir zaman seçimler yüzünden değişmedi. Rusya böyle."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .