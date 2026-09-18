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İnternette kadın kılığına girip evlilik vaadiyle kandırdılar, sonra tehdit ettiler

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İnternette kadın kılığına girip evlilik vaadiyle kandırdılar, sonra tehdit ettiler
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Bursa’da internet üzerinden evlilik vaadi ve eskort ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı, ardından mağdurları tehdit ederek daha fazla para aldığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Bursa'da internet üzerinden evlilik vaadi ve eskort ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı, ardından mağdurları tehdit ederek daha fazla para aldığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen zanlılara eş zamanlı baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Öte yandan bazı şüphelilerin sanal alemde kendilerini kadın olarak tanıttıkları da ortaya çıktı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları değerlendirilen şüpheliler takibe alındı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, "evlilik vaadi" ve "eskort" yöntemiyle vatandaşlarla iletişime geçerek para aldıkları, sonrasında ise mağdurları tehdit ederek daha fazla maddi menfaat sağlamaya çalıştıkları tespit edildi.

Eş zamanlı operasyon

Ekiplerin çalışmasının ardından şüphelilerin adresleri belirlendi. Savcılık talimatıyla tarihinde şüphelilere ait ikametlere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

10 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında adli işlem yapılan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mahkemece 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşları mağdur eden dolandırıcılık örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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