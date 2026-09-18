İstasyonlar tabela değiştirmekten kurtuldu! Motorine indirim geliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Brent petrolün 100 dolar seviyesinin altına inmesiyle birlikte motorin fiyatlarında indirim yapılması bekleniyor. Motorinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 4,09 liralık düşüş öngörülüyor.

MOTORİN FİYATLARI GERİLEYECEK

Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Brent petrol fiyatlarının 100 doların altına gerilemesi sonrası motorinde indirim beklentisi oluştu.

Yapılacak indirimin ardından motorinin litre fiyatı birçok şehirde yeniden 100 liranın altına inecek.

İSTANBUL'DA 96 LİRAYA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

İndirim sonrası motorinin litre fiyatının İstanbul'da 96,31 liraya, Ankara'da 97,41 liraya, İzmir'de 97,71 liraya gerilemesi bekleniyor.

Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatının yaklaşık 99,11 lira seviyesine düşeceği öngörülüyor.

MOTORİN 100 LİRAYI AŞMIŞTI

Motorin fiyatları son yapılan zamların ardından 100 lira seviyesini aşmıştı.

Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte gelecek indirim, sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

Kaynak: Haberler.com