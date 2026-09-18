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Osimhen krizi büyüyor! Galatasaray'dan olay hamle

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Osimhen krizi büyüyor! Galatasaray'dan olay hamle
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Galatasaray, sakatlığını tamamen atlatamayan Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'nda forma giymesi konusunda temkinli davranıyor. Sarı-kırmızılıların, oyuncunun Trabzonspor maçı kadrosunda yer almaması halinde Nijerya Futbol Federasyonu ile görüşerek milli takımda riske edilmemesini isteyeceği öne sürüldü.

  • Galatasaray, sakatlığını tamamen atlatmayan Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'nda oynayıp oynamayacağı konusunda belirsizlik yaşıyor.
  • Nijerya Futbol Federasyonu, Victor Osimhen'i milli takım aday kadrosuna dahil etmek istiyor.
  • Osimhen, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor deplasmanı kadrosunda yer almazsa Galatasaray yönetimi Nijerya Futbol Federasyonu ile doğrudan temas kuracak.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sağlık durumu yakından takip ediliyor. Nijerya Milli Takımı'ndan davet alan yıldız futbolcunun milli arada oynayıp oynamayacağı konusunda belirsizlik yaşanıyor.

GALATASARAY OSMİHEN'İ KORUMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin, sakatlığını tamamen geride bırakmayan Osimhen'in fiziksel olarak tam hazır olmadan yoğun maç temposuna dönmesini istemediği belirtildi. Kulüp cephesinin, Nijeryalı futbolcunun iyileşme sürecini kontrollü şekilde tamamlamasından yana olduğu aktarıldı.

NİJERYA YILDIZ GOLCÜYÜ İSTİYOR

ScoreNigeria'da yer alan habere göre Nijerya Futbol Federasyonu, Victor Osimhen'in milli takım aday kadrosunda yer almasını istiyor. Taraflar arasında bu konuda farklı beklentiler bulunurken, son kararın futbolcunun sağlık durumuna göre verileceği ifade edildi.

TRABZONSPOR MAÇI BELİRLEYİCİ OLACAK

343'ün aktardığı bilgiye göre Osimhen, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor deplasmanı kadrosunda yer almazsa Galatasaray yönetimi Nijerya Futbol Federasyonu ile doğrudan temas kuracak. Sarı-kırmızılıların, oyuncunun milli takımda riske edilmemesi yönünde girişimde bulunacağı öne sürüldü.

KARAR SAĞLIK RAPORUNA GÖRE VERİLECEK

Galatasaray sağlık ekibinin hazırlayacağı değerlendirme, Osimhen'in önümüzdeki dönemdeki programını belirleyecek. Yıldız futbolcunun durumu, hem kulüp hem de milli takım cephesi tarafından yakından takip ediliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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