Salep üretimi ORKÖY desteğiyle orman köylülerine alternatif gelir sağlayacak

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Türkiye'de salep yetiştiriciliğinin ilk kez Tarım ve Orman Bakanlığının Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Projesi desteğine dahil edildiği Zonguldak'ta, kredi ve hibe destekleriyle üreticilere alternatif gelir kaynağının kapısı aralanacak.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Salep Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında orman köylülerinin alternatif ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlerle desteklenmesi amaçlandı.

Türkiye'de bu yıl ilk kez salep üretiminin ORKÖY desteği kapsamına dahil edildiği projede, Devrek ilçesine bağlı Kabaca köyünde gerekli şartları sağlayan 6 üretici tarafından toplam 1200 kilogram salep yumrusu temin edildi.

Üreticilere dikim öncesi hazırlık, dikim süreci ve üretimin ilk aşamalarında teknik destek ve bilgilendirmenin sağlandığı projede, üretici başına 320 bin lira kredi ve 80 bin lira hibe olmak üzere toplam 400 bin lira ORKÖY desteği verildi.

Bu yıl 6 üreticinin faydalandığı projenin tam kapasiteye ulaşmasıyla yıllık ortalama 3 milyon lira gelir elde edilmesinin yanı sıra gelecek yıldan itibaren ülke genelinde yaygınlaştırılması ve orman köylülerinin salep üretimine yönelik bu desteklerden faydalanabilmesi hedefleniyor.

"Orman köylümüz güçlü olursa 'yeşil vatan' da güçlü olur"

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, AA muhabirine, ormancılığı yalnızca ormanı korumak ve geliştirmek olarak görmediklerini, orman köylüsünü üretimde güçlü tutmayı da bu anlayışın ayrılmaz parçası kabul ettiklerini söyledi.

"Orman köylümüz güçlü olursa 'yeşil vatan' da güçlü olur." diyen Oflu, Bakanlığın ve Orman Genel Müdürlüğünün vizyonu doğrultusunda ORKÖY aracılığıyla orman köylülerine ve kooperatiflere sosyal ve ekonomik amaçlı kredi ve hibe destekleri sağladıklarını kaydetti.

Oflu, salep yetiştiriciliği projesini de bu anlayışın önemli bir halkası olarak gördüklerini anlatarak, "Kontrollü üretim sayesinde bir taraftan orman köylümüze katma değeri yüksek yeni gelir kapısı açarken, diğer taraftan doğal salep popülasyonları üzerindeki baskının azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda ülkenin çok önemli bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Oflu, kendilerinin de bu potansiyeli orman köylüsünün gelirine, üretimine ve refahına yansıtmak istediklerini dile getirdi.

Oflu, projenin başarılı olmasıyla birlikte üreticilerin gelirinin çeşitlenmesini, köyden kente göçün azaltılmasını, kırsalda istihdamın güçlenmesini ve doğal kaynakların üzerindeki baskının azaltılmasını hedeflediklerini vurgulayarak, "Burada elde edeceğimiz başarının diğer orman köylerimize de örnek olmasını istiyoruz. Üreten köylümüz güçlenecek, köyümüz kalkınacak, doğal kaynaklarımız korunacak. Bizim ORKÖY anlayışımız, insanımızı doğduğu yerde doyuran, üreticiyi destekleyen, kırsal kalkınmayı güçlendiren ve geleceği bugünden kuran anlayıştır." diye konuştu.

Projeyi önemsediklerini belirten Oflu, "Bu projenin başarılı sonuçlarla yaygınlaşmasını ve zaman içerisinde orman köylülerimiz açısından yeni kırsal kalkınma modeline dönüşmesini hedefliyoruz." dedi.

"Maddi ve manevi bütün destekler sunuldu"

Kabaca köyü sakinlerinden Lütfi Pınarcık da proje kapsamında boş kalan toprakları işlemenin, üretmenin ve gelir olarak kendilerine dönmesinin güzel olduğunu söyledi.

Yetkililerin her türlü katkıyı sağladığını belirten Pınarcık, "Proje kapsamında maddi ve manevi bütün destekler sunuldu. Bizim de yeni öğrendiğimiz, bilmediğimiz ve insanların da merak ettiği bir şey. Yaygınlaşması çok güzel. Bizler de bizden sonraki nesillere örnek olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Muhammet Baltacı ise salep yetiştiriciliğine merak ederek başladığını, boş arazileri işler hale getirdiklerini anlatarak, güzel verim almayı umut ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA