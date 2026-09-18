Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! İsmail Kartal 9 maçta ilk 11'e yazmıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trendyol Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, ocak transfer dönemine kadar toparlanarak zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertli yönetimin bir yandan kadroya yapılacak takviyeler için çalışmalar yürüttüğü, diğer yandan ayrılacak isimler üzerinde de planlama yaptığı belirtildi.

OOSTERWOLDE İÇİN 20 MİLYON EURO PLANI

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, yaz transfer döneminde sakatlığı nedeniyle Roma'ya transferi gerçekleşmeyen Jayden Oosterwolde ile ara transfer döneminde yollarını ayırmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin, Hollandalı futbolcu için 20 milyon euro seviyesindeki bir transfere sıcak baktığı iddia edildi.

SEMEDO DA LİSTEDE

Fenerbahçe'nin ayrılık planındaki bir diğer ismin ise Nelson Semedo olduğu öne sürüldü. Portekizli sağ bek, bu sezon teknik direktör İsmail Kartal tarafından 9 maçta ilk 11'de görevlendirildi. Toplam 11 karşılaşmada forma giyen Semedo, bu maçlarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.

ARA TRANSFERDE KADRODA DEĞİŞİM BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin ocak ayında yapılacak transfer döneminde hem kadroya takviye yapmayı hem de ayrılacak isimlerle ilgili kararları uygulamaya koymayı planladığı ifade edildi.