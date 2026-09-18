Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde sermaye piyasalarında yaşanan hareketlilik ve tasfiye kararı alınan fonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, yaşanan sürecin sınırlı sayıdaki fonda görülen piyasa bozucu eylemlerden kaynaklandığını belirterek, "Genele yayılmış bir risk yok" dedi.

Canlı yayında konuşan Bakan Şimşek, piyasalardaki dalgalanmaların belirli fonlarla sınırlı olduğunu ifade etti. Şimşek, "Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok. Sınırlı sayıda fonda piyasa bozucu eylemler var. Süreç borsayı baskı altına almayacak" değerlendirmesinde bulundu.

SPK'DAN 131 FON İÇİN TASFİYE KARARI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasa işlemlerine ilişkin incelemeler sonucunda bazı fon ve pay piyasalarında manipülatif işlemler yapıldığı iddiaları üzerine harekete geçmişti.

SPK'nın aldığı karar kapsamında 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, bazı fonların tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için T. İş Bankası ve Ziraat Bankası görevlendirilmişti.

Tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcıların haklarının korunması amacıyla fon varlıklarının nakde çevrilmesi ve elde edilen tutarların yatırımcı hesaplarına aktarılması planlandı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI, 51 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmalarda, fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, şüphelilerin malvarlıklarının kaçırılmasının önlenmesi amacıyla hesap ve varlıklarına yönelik tedbir kararları alındı.

246 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında ise yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 246 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında da sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yaptığı öne sürülen hesap sahipleri hakkında işlem başlatıldığı ve 16 kişinin tutuklandığı bildirildi.

"PİYASA BOZUCU EYLEMLERE İZİN VERİLMEYECEK"

Bakan Şimşek, sermaye piyasalarında sağlıklı işleyişin korunması için gerekli adımların atıldığını belirtti. Finansal İstikrar Komitesi de daha önce yaptığı açıklamada, yaşanan hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin bazı fonlarında görülen kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığını, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının genel işleyişine ilişkin yapısal bir risk bulunmadığını bildirmişti.

"PİYASAYA GÜVEN DEVAM EDİYOR"

Piyasaya güvenin devam ettiğini belirten Bakan Şimşek "Piyasanın geneli normal işleyiş içerisinde" diye konuştu.