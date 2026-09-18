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İnşaatta akılalmaz yöntem! İşçileri halatla taşıdılar

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İnşaatta akılalmaz yöntem! İşçileri halatla taşıdılar
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Mısır'da çekildiği belirtilen görüntülerde, inşaatta çalışan işçilerin yük taşımak için kullanılan bir halat sistemiyle yukarı çekildiği görüldü. İşçilerin güvenliği açısından büyük risk taşıyan bu yöntem, iş güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Mısır'da çekildiği belirtilen görüntüler, inşaatlardaki iş güvenliği önlemlerini yeniden gündeme getirdi. Bir binanın dış cephesinde çalışan işçilerin, yük taşımak için kullanılan bir halat yardımıyla yukarı çekildiği anlar dikkat çekti.

İŞÇİLERİ TAŞIMAK İÇİN HALAT KULLANDILAR

Görüntülerde, yüksek katlı bir yapının dış bölümünde çalışan kişilerin güvenli bir ekipman yerine halatla taşındığı görülüyor.

İşçilerin, malzeme taşımak amacıyla kullanıldığı belirtilen sistemle bina boyunca yukarı çıkarıldığı anlar tepki çekti.

İŞ GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI BAŞLATTI

Yüksekte çalışma sırasında kullanılan ekipmanların ve güvenlik önlemlerinin önemi bir kez daha gündeme gelirken, bu yöntemin ciddi riskler taşıdığı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, inşaat sektöründe çalışanların uygun koruyucu ekipmanlarla ve iş güvenliği kurallarına uygun şekilde çalışması gerektiğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Haberler.com
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