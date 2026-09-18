Fenerbahçe'de Oğuz Çetin ile yollar ayrılıyor iddiası! Yerine gelecek isim bile belli

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Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması kapsamında idari yapılanmayla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi. Sarı-lacivertli kulüpte Futbol Direktörlüğü görevinde değişiklik yapılabileceği iddia edildi.

OĞUZ ÇETİN'İN YERİNE HASAN ÇETİNKAYA İDDİASI

Sözcü'nün haberine göre, Aykut Kocaman ile birlikte çalışması için Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Oğuz Çetin'in yerine Hasan Çetinkaya'nın düşünüldüğü öne sürüldü.

Daha önce Fenerbahçe'de Futbol Direktörlüğü görevini yürüten Hasan Çetinkaya'nın şu anda Belçika ekibi Westerlo'da 2. başkanlık görevini sürdürdüğü belirtildi.

ÇETİNKAYA TEKLİFİ KABUL ETMEDİ İDDİASI

Haberde, Fenerbahçe'nin Hasan Çetinkaya ile temasa geçtiği ancak Çetinkaya'nın gelen teklifi kabul etmediği ifade edildi. Sarı-lacivertli kulüpte alternatif olarak TFF'de Tescil İşleri Direktörü olarak görev yapan Ahmet Erzurumlu'nun da gündeme geldiği aktarıldı.

SEÇİM SÜRECİ DE ETKİLİ OLUYOR

Fenerbahçe'nin sezon sonunda yeniden seçime gidecek olmasının da idari yapılanma çalışmalarında etkili olduğu belirtildi. Kulüpteki seçim sürecinin adayların kararlarını etkilediği ve yapılanma planlarının bu doğrultuda şekillendiği öne sürüldü.