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Fenerbahçe'de Oğuz Çetin ile yollar ayrılıyor iddiası! Yerine gelecek isim bile belli

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Fenerbahçe'de Oğuz Çetin ile yollar ayrılıyor iddiası! Yerine gelecek isim bile belli Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de Oğuz Çetin ile yollar ayrılıyor iddiası! Yerine gelecek isim bile belli
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Fenerbahçe'de sezon sonunda yapılması planlanan idari yapılanma kapsamında Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile yolların ayrılabileceği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin yerine eski Futbol Direktörü Hasan Çetinkaya'yı düşündüğü, ayrıca Ahmet Erzurumlu isminin de gündeme geldiği öne sürüldü.

  • Fenerbahçe'de Futbol Direktörlüğü görevinde değişiklik yapılabileceği iddia edildi.
  • Oğuz Çetin'in yerine Hasan Çetinkaya'nın düşünüldüğü öne sürüldü; Hasan Çetinkaya şu anda Belçika ekibi Westerlo'da 2. başkanlık görevini sürdürüyor.
  • Fenerbahçe'nin Hasan Çetinkaya ile temasa geçtiği ancak Çetinkaya'nın teklifi kabul etmediği, alternatif olarak TFF'de Tescil İşleri Direktörü Ahmet Erzurumlu'nun gündeme geldiği aktarıldı.

Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması kapsamında idari yapılanmayla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi. Sarı-lacivertli kulüpte Futbol Direktörlüğü görevinde değişiklik yapılabileceği iddia edildi.

OĞUZ ÇETİN'İN YERİNE HASAN ÇETİNKAYA İDDİASI

Sözcü'nün haberine göre, Aykut Kocaman ile birlikte çalışması için Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Oğuz Çetin'in yerine Hasan Çetinkaya'nın düşünüldüğü öne sürüldü.

Daha önce Fenerbahçe'de Futbol Direktörlüğü görevini yürüten Hasan Çetinkaya'nın şu anda Belçika ekibi Westerlo'da 2. başkanlık görevini sürdürdüğü belirtildi.

ÇETİNKAYA TEKLİFİ KABUL ETMEDİ İDDİASI

Haberde, Fenerbahçe'nin Hasan Çetinkaya ile temasa geçtiği ancak Çetinkaya'nın gelen teklifi kabul etmediği ifade edildi. Sarı-lacivertli kulüpte alternatif olarak TFF'de Tescil İşleri Direktörü olarak görev yapan Ahmet Erzurumlu'nun da gündeme geldiği aktarıldı.

SEÇİM SÜRECİ DE ETKİLİ OLUYOR

Fenerbahçe'nin sezon sonunda yeniden seçime gidecek olmasının da idari yapılanma çalışmalarında etkili olduğu belirtildi. Kulüpteki seçim sürecinin adayların kararlarını etkilediği ve yapılanma planlarının bu doğrultuda şekillendiği öne sürüldü.

Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

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