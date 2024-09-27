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Husilerden gece yarısı İsrail'i titreten saldırı! Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar

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Hizbullah mensuplarıyla çatışan İsrail, Lübnan'ı yoğun bombardıman altına alıp yüzlerce kişiyi katlederken gece yarısı sürpriz bir saldırıyla sarsıldı. Yerel saatle 00.40 sularında Yemenli Husilerin fırlattığı balistik füzeler hava savunma sistemleri tarafından durduruldu ancak sirenlerin çalması Tel Aviv sakinlerine büyük panik yaşattı. Kendilerini yere atan onlarca İsrailli kaldırımlarda korku içinde saldırıların bitmesini bekledi.

Hafta başında Hizbullah'ın ilk kez Tel Aviv'i balistik füzeyle hedef alması, İsrail'i sarstı. Başkent ve çevresinde sabah gün ağarırken çalan sirenler, Cuma gününün ilk saatlerinde bir kez daha duyuldu. Yerel saatle 00.40 sularında sirenlerin çalmasıyla Tel Aviv sakinleri kendilerini yere attı, kaldırımlarda korkuyla bekleyenler vardı. Hava saldırısı sirenlerinin duyulduğu tek yer Tel Aviv değildi, İsrail'in tüm orta bölgesi korkuyla sığınaklara koştu.

TÜM BÖLGE KIPKIRMIZI OLDU

Yayınlanan haritada İsrail'in başkentinden Batı Şeria'ya kadar olan tüm bölgenin kıpkırmızı olduğu görüldü. İsrail'i titreten balistik füzenin ateşlendiği yer, Lübnan değildi. 15 Eylül tarihinde benzer bir saldırıya imza atan Yemenli Husiler, bir kez daha 2 bin kilometre uzaktan Tel Aviv'e füze fırlattı. Suudi Arabistan ve Ürdün hava sahalarını geçip İsrail'e ulaşan füzeye dair Husiler bugün bir açıklama yapacak.

Husilerden gece yarısı İsrail'i titreten saldırı! Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar

"BALİSTİK FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİ TARAFINDAN DURDURULDU"

İsrail ordusu, karadan karaya balistik füzenin Arrow 3 hava savunma sistemleri tarafından durdurulduğunu açıkladı, şarapnel düşme tehlikesi nedeniyle sirenlerin çalıştığını aktardı. İsrail medyası, panik sırasında bir trafik kazasının gerçekleştiğini ve bir kişinin yaralandığını yazdı. Daha önce birçok kez İsrail'in en güneyindeki Eilat kentini hedef alan Husiler, Tel Aviv'i füzeyle ikinci defa vurmayı deniyor. Yaz ortasında Husilerin gönderdiği kamikaze silahlı insansız hava aracı İsrail hava savunma sistemlerini aşıp Tel Aviv'de bir binaya çarptı ve bir kişi öldü.

Husilerden gece yarısı İsrail'i titreten saldırı! Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar

HUDEYDE'Yİ BOMBARDIMANA TUTTULAR

İsrail jetleri misilleme için havalandı ve Kızıldeniz kıyısındaki Yemen'in en büyük limanı Hudeyde'yi bombardımana tuttu. Başkent Sana dahil Yemen'in batısını kontrol eden Husiler, İsrail işgal ordusunun Gazze Şeridi'ni terk etmesini istiyor ve Kasım ayı ortasından bu yana Kızıldeniz'den geçen gemilere saldırılar düzenliyor. İran destekli grup, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne iki gemiyi batırdı, onlarcasını füzeler ya da kamikaze drone'larla vurdu.

Husilerden gece yarısı İsrail'i titreten saldırı! Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Tel Aviv Politika Lübnan İsrail Dünya Yemen

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Yorumlar (2)

Adem Örnek:

hazır bu kadar ortalık karışmışken yukarıdan aşağıya bir temizlik hareketi başlatsak

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Şanssız Dertli:

Helal olsun be işte bu

28
4
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