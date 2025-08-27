Hükümet 81 ilde düğmeye bastı, yeni sığınaklar inşa edilecek

Hükümet 81 ilde düğmeye bastı, yeni sığınaklar inşa edilecek
Güncelleme:
Bölgedeki savaş ve gerilimler nedeniyle farklı senaryoları gündemine alan hükümet, TOKİ'nin 81 ilde yeni sığınaklar inşa etmesi kararını aldı. Konu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantılarında da gündeme gelirken, ilk adımlar Ankara başta olmak üzere bazı şehirlerde atıldı. Çalışmalarda İsrail, Japonya ve İsviçre'nin sığınak sistemleri örnek gösterildi.

Türkiye, bölgedeki savaş ve gerilimlerin artmasıyla birlikte olası savaş ve afet senaryolarına karşı hazırlıklarını hızlandırdı. Amaç, sivillerin korunabileceği güvenli alanların oluşturulması.

KABİNE TOPLANTISINDA DA GÜNDEME GELDİ

Son gelişmeler ışığında Türkiye'nin sığınak altyapısı masaya yatırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ülke genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantılarında da bu konu gündeme gelirken, mevcut sığınakların yetersiz olduğu ve ciddi bir altyapı eksikliği bulunduğu tespit edildi.

3 ÜLKENİN ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Çalışmalarda İsrail, Japonya ve İsviçre'nin sığınak sistemleri örnek gösterildi. Alınan karar doğrultusunda TOKİ'nin 81 ilde yeni sığınaklar inşa etmesi kararlaştırıldı.

İLK ADIM BAŞKENT ANKARA'DA ATILDI

NTV'nin aktardığı bilgilere göre, ilk adımlar Ankara başta olmak üzere bazı şehirlerde atıldı. Sığınakların afet ve kriz anlarında hızla ulaşılabilecek, dayanıklı yapılar olması hedefleniyor. Böylece vatandaşların güvenliği ülke genelinde artırılacak.

Türkiye'de aslında sığınak zorunluluğu yeni değil. 1987'de yürürlüğe giren Sığınak Yönetmeliği, belirli büyüklükteki binalarda sığınak yapılmasını şart koşuyor. Ancak uygulamada bu zorunluluk büyük ölçüde ihmal edildi. Pek çok apartmanda sığınak olarak ayrılan bölümler ya otopark ya da depo olarak kullanılıyor.

Erdem Aksoy
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

İlk önce milletin kaldığı 45 50 yıllık binaları yenileyin

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCasus:

gider ayak yandaşlarının cebini doldurmak için her gün bir sebeb buluyorlar. hangi parayla savaşa gireceğiz! paralı askerlerle mi savaş kazanılacak!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

biz sizden çok yalnız Allaha sığınıyor ondan medet umuyoruz boşuna yandaşlara ihale edip pahalıya sığınak yaptırmayın sahte enflasyon rakamlarıyla hakkını yediğiniz emeklilerin asgari ücretlilerin hakkını verin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Ballı ihale tyatrosu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
