Hükümet 81 ilde düğmeye bastı, yeni sığınaklar inşa edilecek

Türkiye, bölgedeki savaş ve gerilimlerin artmasıyla birlikte olası savaş ve afet senaryolarına karşı hazırlıklarını hızlandırdı. Amaç, sivillerin korunabileceği güvenli alanların oluşturulması.

KABİNE TOPLANTISINDA DA GÜNDEME GELDİ

Son gelişmeler ışığında Türkiye'nin sığınak altyapısı masaya yatırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ülke genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantılarında da bu konu gündeme gelirken, mevcut sığınakların yetersiz olduğu ve ciddi bir altyapı eksikliği bulunduğu tespit edildi.

3 ÜLKENİN ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Çalışmalarda İsrail, Japonya ve İsviçre'nin sığınak sistemleri örnek gösterildi. Alınan karar doğrultusunda TOKİ'nin 81 ilde yeni sığınaklar inşa etmesi kararlaştırıldı.

İLK ADIM BAŞKENT ANKARA'DA ATILDI

NTV'nin aktardığı bilgilere göre, ilk adımlar Ankara başta olmak üzere bazı şehirlerde atıldı. Sığınakların afet ve kriz anlarında hızla ulaşılabilecek, dayanıklı yapılar olması hedefleniyor. Böylece vatandaşların güvenliği ülke genelinde artırılacak.

Türkiye'de aslında sığınak zorunluluğu yeni değil. 1987'de yürürlüğe giren Sığınak Yönetmeliği, belirli büyüklükteki binalarda sığınak yapılmasını şart koşuyor. Ancak uygulamada bu zorunluluk büyük ölçüde ihmal edildi. Pek çok apartmanda sığınak olarak ayrılan bölümler ya otopark ya da depo olarak kullanılıyor.