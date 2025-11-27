Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Haberler

Güncelleme:
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde 8 apartmanın bulunduğu, 1900'den fazla dairenin yer aldığı sitede dün çıkan yangında can kaybı 75'e, yaralı sayısı 76'ya yükseldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

  • Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki Wang Fuk Court sitesinde çıkan yangında 75 kişi hayatını kaybetti.
  • Yangında 76 kişi yaralandı ve yaklaşık 280 kişiden haber alınamıyor.
  • İnşaat firmasından iki yönetici ve bir danışman mühendisi taksirle adam öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı.

Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki 8 apartmanlı sitede çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 75'e ulaştığı bildirildi.

SİTEDEKİ YANGINDA CAN KAYBI 75'E YÜKSELDİ

Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde yer alan 'Wang Fuk Court' isimli 8 apartmanlı çok katlı sitede dün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 1'i itfaiyeci olmak üzere 75'e yükseldi. Yetkililer, 76 kişinin de yaralı olarak hastanelere sevk edildiğini ve bazılarının durumunun kritik olduğunu belirtti. Yaralılar arasında 11 itfaiye görevlisinin bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

300'E YAKIN KİŞİDEN HABER YOK

Yaklaşık 280 kişiden hala haber alınamadığı aktarılırken, itfaiye ekiplerinin tüm binalarda yangını kontrol altına aldığı kaydedildi. Ekiplerin, binalarda mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik güçleri, yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 1900'den fazla dairenin bulunduğu sitedeki yenileme çalışmalarını üstlenen inşaat firmasından iki yönetici ve bir danışman mühendisi 'taksirle adam öldürme' suçlamasıyla gözaltına aldı.

Dün öğle saatlerinde çıkan yangının kısa sürede büyümesinde, tadilat çalışmaları için bina cephelerine kurulan bambu iskeleler ve pencereleri örten plastik köpük malzemelerin büyük rol oynadığı ifade edildi. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

