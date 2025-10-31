Hollanda Genel Seçimlerinde Rob Jetten Zaferi İlan Etti

Hollanda'da 29 Ekim Çarşamba günü yapılan ve tarihi bir şekilde başa baş giden genel seçimde liberal sosyal demokrat eğilimli partinin lideri Rob Jetten zaferini ilan etti.

Kesin olmayan sonuçlar İslam karşıtı görüşleriyle öne çıkan popülist siyasetçi Geert Wilders'ın partisinin birinci olamayacağını gösteriyor.

Jetten'in Demokratlar 66 Partisi ile Wilders'ın Özgürlük Partisi arasında 15 bin oyluk fark oluştu.

Jetten öngörüldüğü gibi başbakan olursa, Hollanda tarihinde bu makama gelen en genç kişi olacak.

Hollanda haber ajansı ANP, oy sayımı tamamlanmamış olsa da Wilders'ın kazanma şansının kalmadığını duyuruyor.

Jetten de X hesabından "Hollanda'nın en büyük partisiyiz! Artık tüm Hollandalılar için çalışacağız" diye yazarak zaferini ilan etti.

Wilders ise sonucun haber ajansı tarafından değil, seçim kurulu tarafından belirlendiğini savundu ve "Bunu beklememek ne büyük küstahlık" diye yazdı.

Wilders, zaferi kabul etmeye hazır olmadığının bir işareti olarak, Hollanda haber ajansına "ANP66" adını taktı ve sosyal medyada seçim hilesi yapıldığına dair asılsız bir iddia paylaştı.

Amsterdam dışındaki Zaanstad'ın yerel yönetimi iddiayı "uydurma" olarak niteledi.

Sayılan oylar göz önüne alındığında her iki parti de şu anda 26 sandalyeye sahip.

Ancak ANP haber ajansı Jetten'in partisinin yurt dışı oylarıyla 27. sandalyeyi kazanacağını öngörüyor.

Wilders, Çarşamba günü yapılan seçimler öncesi kamuoyu yoklamalarında önde gidiyordu.

Hollanda seçim sistemi, orantılı temsil esasına dayanıyor. Dolayısıyla en çok oyu alan parti en çok sandalyeyi elde ediyor.

Jetten'in partisi şimdiye kadar oyların %16,9'unu alırken, Wilders'ın Özgürlük Partisi %16,7'de kaldı.

D66 lideri Jetten hükümet kurmak için yapılacak koalisyon görüşmelerinin kolay olmayacağını kabul ediyor.

Yaptığı açıklamada daha önce hiçbir partinin Hollanda seçimlerinde 30'dan az sandalyeyle seçim kazanmadığını söyledi.

Koalisyon kurmak için gereken 76 sandalyeyi toplamak için en az üç partinin desteğine ihtiyacı olacak.

En belirgin adaylar muhafazakâr-liberal VVD, sol görüşlü İşçi Partisi (PvdA)-YeşilSol ittifakı ve Hristiyan Demokratlar olacak. Ancak bunun gerçekleşmesi aylar sürebilir.

VVD lideri Dilan Yeşilgöz bugüne kadar sol partilerle birlikte çalışma ihtimalini dışlıyordu.

Jetten, Hollanda siyasetinin merkezinde yer alan partililerle geniş tabanlı bir hükümet kurulmasından yana olduğunu açıklıyor.

Rob Jetten, konut sıkıntısı, iltica ve göç gibi temel sorunlarla mücadele için milyonlarca seçmeni en iyi şekilde temsil eden bir koalisyon kurmak istediğini söyledi.

Jetten'in pozitif mesajı ve tv performansları

Rob Jetten, "Evet, yapabiliriz" sloganıyla pozitif bir kampanya yürüttü ve Rotterdam, Lahey ve Utrecht gibi başlıca Hollanda şehirlerinden bazılarında kazanmayı başardı.

Jetten partisinin "Pozitif bir mesajla kampanya yürütüldüğünde popülist hareketleri yenmenin mümkün olduğunu Avrupa'nın geri kalanına ve dünyaya gösterdiğini" söyledi.

Genç siyasetçi istikrarlı ve iddialı bir hükümet kurma konusunda da büyük bir sorumluluk hissettiğini belirtti.

Jetten'in seçim zaferi kazandığı siyasi yolculuğu gözlemcileri şaşkına çeviriyor.

İki yıldan kısa bir süre önce yapılan seçimlerde, 1966'da demokratik reformcular tarafından kurulan D66 partisi onun liderliğinde dokuz sandalye elde etti.

Seçime birkaç hafta kala kamuoyu yoklamalarında hala gerilerdeydiler.

Ancak Jetten'in televizyon tartışmalarında iyi performans gösterdi.

Hatta seçimden 11 gün önce bir televizyon yarışmasının finaline katılarak da göz önünde olmayı sürdürdü.

Yaklaşık 13,5 milyon seçmenin bulunduğu Hollanda'da, seçmenlerin yüzde 76,3'ü sandığa gitti. Bu, iki yıl önceki seçimlere göre düşük bir katılım. Kasım 2023'te Hollandalı seçmenin yaklaşık yüzde 78'i oy kullanmıştı.

Cuma günü sonuçlara ilişkin konuşan Başbakan Dick Schoof, koalisyon müzakerelerinin karmaşık olacağını savunarak, "Sanırım Noel'de hâlâ başbakan olacağım" dedi.

Schoof, koalisyon ortaklarının aşırı sağcı Geert Wilders'i başbakan olarak desteklemeyeceklerini ifade etmeleri sonrası Wilders tarafından bu göreve getirilmişti.

Wilders, Kasım 2023'teki bir önceki seçimi kazandı.

Ancak hükümeti ancak Temmuz 2024'te kurabildi.

On bir ay sonra, sığınmacı ve göç politikası konusunda koalisyon ortaklarıyla yaşadığı anlaşmazlık sonucu koalisyonu dağıttı ve ülkeyi seçime götürdü.