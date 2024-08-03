Hollanda'da eğitim uçağı otoyola düştü: Alev topuna dönen uçakta bulunan pilot, hayatını kaybetti

Hollanda'da, Rotterdam'a yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Breda yakınlarında trajik bir uçak kazası meydana geldi. Breda Havacılık Uçuş Okulu'ndan kalkan küçük bir Aquila uçağı otoyola düştü. Kazada pilot hayatını kaybetti, bir otomobil hasar gördü ancak başka yaralanan olmadı.

Sürücüler, yolun kenarına çekilerek enkazın yanışını izledi. Görgü tanıkları tarafından çekilen görüntülerde, uçak enkazından yükselen yoğun siyah duman ve alevler görülüyordu. Alman bir tır şoförü, uçağın bir dönüş yaptıktan sonra yere düştüğünü gördüğünü belirtti. Başka bir sürücü ise Breda'dan dönerken büyük bir patlama sesi duyduğunu ve acil şeritte durmayı başardığını, ancak arabadan indikten sonra uçağı fark ettiğini söyledi.

Breda Havacılık Uçuş Okulu, Facebook'ta yayınladığı mesajda üzüntü ve şaşkınlıklarını dile getirdi. Okulun açıklamasında, "Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Düşüncelerimiz pilotun eşi, ailesi ve yakınlarıyla birlikte. Şok büyük. Breda Havacılık önümüzdeki günlerde kapalı olacak." ifadeleri yer aldı.

Hollanda Havacılık Güvenlik Kurulu, kazanın nedenini araştırmaya başladı. Bu elim olay, havacılık eğitimi sırasında yaşanabilecek riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.