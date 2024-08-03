Üye Girişi
Haberler

Hollanda'da eğitim uçağı otoyola düştü: Alev topuna dönen uçakta bulunan pilot, hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'nın Breda kentindeki bir havacılık okulundan kalkan eğitim uçağı, otoyola düştü. Kazada pilot hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, uçağın bir dönüş yaptıktan sonra düştüğünü belirtti. Breda Havacılık Uçuş Okulu, Facebook'ta yaptığı açıklamada, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve büyük bir şok yaşadıklarını belirtti. Hollanda Havacılık Güvenlik Kurulu, kazanın nedenini araştırmaya başladı.

Hollanda'da, Rotterdam'a yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Breda yakınlarında trajik bir uçak kazası meydana geldi. Breda Havacılık Uçuş Okulu'ndan kalkan küçük bir Aquila uçağı otoyola düştü. Kazada pilot hayatını kaybetti, bir otomobil hasar gördü ancak başka yaralanan olmadı.

Sürücüler, yolun kenarına çekilerek enkazın yanışını izledi. Görgü tanıkları tarafından çekilen görüntülerde, uçak enkazından yükselen yoğun siyah duman ve alevler görülüyordu. Alman bir tır şoförü, uçağın bir dönüş yaptıktan sonra yere düştüğünü gördüğünü belirtti. Başka bir sürücü ise Breda'dan dönerken büyük bir patlama sesi duyduğunu ve acil şeritte durmayı başardığını, ancak arabadan indikten sonra uçağı fark ettiğini söyledi.

Breda Havacılık Uçuş Okulu, Facebook'ta yayınladığı mesajda üzüntü ve şaşkınlıklarını dile getirdi. Okulun açıklamasında, "Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Düşüncelerimiz pilotun eşi, ailesi ve yakınlarıyla birlikte. Şok büyük. Breda Havacılık önümüzdeki günlerde kapalı olacak." ifadeleri yer aldı.

Hollanda Havacılık Güvenlik Kurulu, kazanın nedenini araştırmaya başladı. Bu elim olay, havacılık eğitimi sırasında yaşanabilecek riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Hollanda'da eğitim uçağı otoyola düştü: Alev topuna dönen uçakta bulunan pilot, hayatını kaybetti

Hollanda'da eğitim uçağı otoyola düştü: Alev topuna dönen uçakta bulunan pilot, hayatını kaybetti

Hollanda'da eğitim uçağı otoyola düştü: Alev topuna dönen uçakta bulunan pilot, hayatını kaybetti

Hollanda'da eğitim uçağı otoyola düştü: Alev topuna dönen uçakta bulunan pilot, hayatını kaybetti

Hollanda'da eğitim uçağı otoyola düştü: Alev topuna dönen uçakta bulunan pilot, hayatını kaybetti

Hollanda'da eğitim uçağı otoyola düştü: Alev topuna dönen uçakta bulunan pilot, hayatını kaybetti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Facebook Hollanda Hollanda Pilot Ulaşım Güvenlik 3.Sayfa Dünya Haberler

İsrail'den bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracak bir suikast daha! Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

İsrail'den bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracak bir suikast daha! Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

 Dünyanın en büyük elmacık kemikli modeli Anastasia Pokreshcuk tanga bikini giydi! Kalçası görenleri şaşı etti

Dünyanın en büyük elmacık kemikli modeli Anastasia Pokreshcuk tanga bikini giydi! Kalçası görenleri şaşı etti

 Haniye suikasti sonrası İran'da cadı avı! 20 kişi tutuklandı

Haniye suikasti sonrası İran'da cadı avı! 20 kişi tutuklandı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Hollandalı siyasetçiden aşağılık paylaşım! Yarıya inen bayrakla Türk milletine hakaret etti

Hollandalı siyasetçiden aşağılık paylaşım! Yarıya inen bayrakla Türk milletine hakaret etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title