Hastalığı yüzünden kurt adama dönüştü! Mikrofon uzattılar, anlattıkları ibretlik

Orta çağlardan beri sadece 50 kişide görülen son derece nadir bir sendromla dünyaya gelen 17 yaşındaki Lalit Patidar, tüm zorluklara rağmen hayata nasıl sımsıkı tutunduğunu anlattı. Durumunun 6-7 yaşına kadar farkına varamadığını belirten Lalit, "Sokaktaki insanlar bana taş atardı ki bu ne olduğunu bilmeyen küçük bir çocuğa yapılacak en büyük haksızlık. Sıradan insanlardan farklıyım, ben eşsizim. Çoğu zaman farklılıklarımız en büyük gücümüzdür ve kendim olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Hindistan'ın Madhya Pradesh bölgesindeki Nandleta isimli küçük bir köyde yaşayan 17 yaşındaki Lalit Patidar, orta çağlardan beri sadece 50 kişide görülen son derece nadir bir sendromla dünyaya geldi.

ZORLUKLAR ONU HAYATA KÜSTÜRMEDİ

Hipertrikoz yani bizim bildiğimiz adıyla 'KURT ADAM SENDROMU' nedeni ile tüm vücudu kıllarla kaplı olan Patidar şu anda lise son sınıfta.Çiftçi bir ailenin çocuğu olan genç adam görünüşü nedeni ile şimdiye kadar birçok kez zorbalığa uğradı. Ancak özel durumu onu hayata küstürmedi.

6-7 YAŞINA KADAR ANLAYAMADI

Yaşadığı her şeye rağmen hayata pozitif baktığını belirten Lalit, yeni hedefinin başarılı bir Youtuber olmak olduğunu belirtti ve hayallerini insanlarla paylaştı. Çifti bir ailenin çocuğu olduğunu belirten Latit, "Ailem doktorun beni doğumda tıraş ettiğini söylüyor ama ben 6-7 yaşıma gelene kadar sorunu fark etmemiştim. Tanıdığım herkesten farklı olarak, vücudumun her yerinde tüylerin uzadığını ilk kez o zaman fark ettim. Doktorlar 'hipertrikoz' denilen bir sendromum olduğunu söyledi. Nadir görülen bir durum ve bildiğim kadarıyla dünyada sadece elli kişide var. Ailemdeki kimsede böyle bir hastalık geçmişi yok, sadece ben varım. Küçük olduğum zamanlar bu duruma çok üzülmüyordum ancak ailem çok endişeliydi. Küçük çocuklar beni görünce korkup, onları hayvan gibi ısıracağımı düşünerek kaçardı ama nedenini anlayamazdım. Büyüdükçe tüm vücudumun kıllı olduğunu ve herkesten farklı olduğumu keşfettim" dedi.

"ÇOK UZARSA KESERİM, BAŞKA ÇAREM YOK"

17 yaşındaki genç, durumunun tedavisi olmadığını biliyor ve artık bununla yaşamayı öğrendi. Verdiği mücadelenin sonunda onu benzersiz yapan şeyin aslında hastalığı olduğunu anlatan Latit, "Bu durumun bir tedavisi yok. Vücudumdaki kıllar saç gibi uzamaya devam edecek. Çok uzarsalar keserim, başka çarem yok" şeklinde konuştu.

"SOKAKTA TAŞ ATARLARDI"

Okul hayatı boyunca onun neler yaşadığından habersiz arkadaşlarının kendisi ile sürekli dalga geçtiğini anlatan Latit, "Arkadaşlarım bana çok korkutucu olduğumu söyler ve arkamdan 'maymun' diye bağırırlardı. Sokaktaki insanlar bana taş atardı ki bu ne olduğunu bilmeyen küçük bir çocuğa yapılacak en büyük haksızlık. İnsanlar hala bu durumun tedavisi var mı diye soruyorlar ve çocuklarını korkmasınlar diye benden uzak tutuyorlar. Ama tüm bunlar beni mutlu bir hayat sürmekten alıkoyamaz. Yolculuğum sırasında çok şey öğrendim, en önemlisi milyonda bir olduğumu, asla pes etmemem gerektiğini ve hayatı dolu dolu yaşamam gerektiğini öğrendim. Sıradan insanlardan farklıyım, ben eşsizim. Çoğu zaman farklılıklarımız en büyük gücümüzdür ve kendim olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

İşte görünüşüyle dikkat çeken o genç;