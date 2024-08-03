Haniye'nin cenazesine katılmayan Mahmud Abbas tepkilerin odağında

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konuta düzenlenen bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Hamas ve İran, saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarken, Tel Aviv yönetimi resmi olarak suikasti üstlenmedi. Ancak İsrail, kendilerine yöneltilen suçlamaları da reddetmedi. Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bu süreçteki tutumu nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çekti.

İLK TÖREN İRAN'DA DÜZENLENDİ

Haniye için ilk tören, başkent Tahran'da yapılmış, cenaze namazını İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırmıştı. Haniye'nin naaşı daha sonra Katar'ın başkenti Doha'ya gönderilmişti. Doha'daki İmam Abd al-Wahhab Camii'nde düzenlenen ikinci törenin ardından, Haniye'nin naaşı, Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığa defnedildi.

TÜRKİYE'DEN ÜST DÜZEY KATILIM

Haniye için Doha'da düzenlenen cenaze törenine Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ve bazı milletvekilleri katıldı. Bu isimlere Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan eşlik etti. Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani de merasimde hazır bulundu.

MAHMUD ABBAS TOPUN AĞZINDA

El Fetih Hareketi'nin lideri ve Filistin Devlet Başkanı olan Mahmud Abbas, Haniye için düzenlenen ne İran'daki ne de Katar'daki cenaze törenlerine gitmedi. Törene El Fetih cephesinden, Devlet Başkan Yardımcısı Mahmoud Al-Aloul liderliğinde bir heyet katıldı.

PERES'İN CENAZESİNE KATILMIŞTI

Aynı Abbas, 2016 yılında ölen eski İsrail Başbakanı Şimon Peres'in cenaze törenine katılmış, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na hitap edecek.