İsrail ve Hamas'ın anlaşmaya vardığı 4 günlük ateşkes kapsamında gerçekleşecek 2. rehine takasında kritik dakikalar yaşanıyor. Ateşkesin 2. gününde Hamas, 14 İsrailli rehineyi salıverecek; buna karşılık İsrail 42 Filistinliyi serbest bırakacak. Dün de Hamas tarafından 13 İsrailli rehine, İsrail tarafından da 39 Filistinli serbest bırakılmıştı. 4 günlük ateşkes sürecinde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerinde tutulan 150 Filistinlinin bırakılması planlanıyor.

Hamas ve İsrail arasında 2. rehine takası için kritik dakikalar

Hamas ve İsrail arasında uzlaşmaya varılan geçici ateşkes anlaşması dün itibarıyla devreye girdi. Dün ateşkesin ilk gününde karşılıklı olarak 14 İsrailli rehine ve 39 Filistinli serbest bırakıldı. Bugün de gerçekleşecek 2. rehine takası için kritrik dakikalar yaşanıyor. Ateşkesin 2. gününde Hamas, 14 İsrailli rehineyi salıverecek; buna karşılık İsrail 42 Filistinliyi serbest bırakacak.

REHİNE TAKASI ANLAŞMASI

Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Operasyonu sonrası 49 gündür tam ablukaya aldığı Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan rehine takası gerçekleşti.

HAMAS, İLK GÜN 11 TAYLANDLI VE 13 İSRAİLLİYİ SERBEST BIRAKTI

Anlaşma kapsamında 4 günlük ateşkes 24 Kasım sabah saatlerinde başladı. Akşama doğru ise rehine takasında hareketli anlar başladı. Hamas önce 7 Ekim'de rehin aldığı 11 Taylandlı işçiyi serbest bıraktı. Taylandlıların serbest bırakılmasının ardından söz verildiği üzere 13 İsrailli de Kızılhaç'a teslim edildi.

İSRAİL DE 39 FİLİSTİNLİ KADIN VE ÇOCUĞU SERBEST BIRAKTI

Hamas'ın bıraktığı 13 İsrailliye karşılık İsrail tarafı da, hapishanede tutulan 39 Filistinliyi serbest bıraktı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ensari yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutsak olan 39 Filistinli kadın ve çocuğun insani ara taahhütleri doğrultusunda serbest bırakıldığını duyurdu. Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli mahkumlar, Ramallah'ın batısındaki Beitunia kasabasında coşkuyla karşılandı.

BUGÜN 13 İSRAİLLİ VE 42 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

Geçici ateşkesin 2. gününde ise İsrail, rehine takası kapsamında 42 Filistinliyi serbest bırakacak. Hamas da buna karşılık elindeki 14 rehineyi İsrail'e verecek.

4 GÜN BOYUNCA 50 İSRAİLLİ VE 150 FİLİSTİN SALIVERİLECEK

İsrail ve Hamas arasında varılan anlaşmaya göre Hamas'ın Gazze Şeridi'nde esir olarak tuttuğu 50 İsrail vatandaşına karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

HAMAS'IN ELİNDE 239 ESİR VAR

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında 6 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları 7 Ekim'de 239 İsrailliyi esir aldı. Bunlardan 13'ü esir takası mutabakatı çerçevesinde serbest bırakılarak İsrail'e döndü.

GAZZE'DE HAYATINI KAYBEDEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 14 BİN 854

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 232 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İSRAİL VE HAMAS ARASINDA GEÇİCİ ATEŞKES ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.