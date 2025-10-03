Hamas Trump'a yanıtını iletti: Tüm esirlerin serbest bırakılmasını kabul ediyoruz
ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl" tehdidinden saatler sonra yanıt geldi. El Cezire'nin iddiasına göre Hamas yanıtını Trump'a iletti. İsrail basını da, Hamas'ın Trump'a verdiği yanıtta Gazze Planı'ndaki 20 maddeden bazıları için ayrıntılı izah istediğini yazdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmeden sonra açıkladığı 20 maddelik Gazze planına Hamas'ın ne yanıt vereceği merak konusu oldu. İsrail Trump'ın planını kabul ederken, çok konuşulacak bir iddia geldi.
El Cezire'nin iddiasına göre, Hamas Trump'a yanıtını iletti.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Haberler.com / Dünya