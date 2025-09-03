Ülkesi için savaşacaklar belli oldu! İlk 10'da Türkiye de var
Halkların savaşma eğilimine dair yapılan uluslararası bir anket dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre, Türkiye'de halkın yüzde 73'ü ülkesini savunmak için savaşabileceğini söylüyor. Bu oranla Türkiye, ana vatanını savunma isteği en yüksek 10 ülke arasında yer aldı. Öte yandan Batı Avrupa ülkeleri tel tel dökülürken, zirvede ise Asya ülkeleri yer aldı.
Küresel ölçekte sıcak çatışmaların arttığı ve siyasi istikrarsızlıkların derinleştiği bir dönemde, halkların savaşma eğilimine dair yapılan uluslararası bir anket dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.
HALKLARIN ÜLKELERİ İÇİN SAVAŞMAYA NE DERECE İSTEKLİ OLDUKLARI ÖLÇÜLDÜ
WIN/Gallup International tarafından gerçekleştirilen araştırma, halkların ülkeleri için savaşmaya ne derece istekli olduklarını ölçtü. Sonuçlar, özellikle kıtalar arasında bariz farklar olduğunu ortaya koyarken, Türkiye'nin bu alandaki konumu da öne çıktı.
AVRUPA'DA SAVAŞMA EĞİLİMİ DÜŞÜK
Araştırma, Batı Avrupa ülkelerinde halkın savaşa karşı belirgin bir isteksizlik taşıdığını gösteriyor. Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere ve İtalya gibi gelişmiş ülkelerde cepheye gitmeyi kabul etme oranları oldukça düşük kalırken; Asya kıtasındaki ülkelerde halkın büyük çoğunluğu gerektiğinde ülkesi için silaha sarılabileceğini ifade ediyor. Listesinin zirvesinde de yüzde 89'luk oran ile Pakistan yer alıyor. İslamabad'ı ise çok az farkla Vietnam ve Bangladeş takip ediyor.
TÜRKİYE SIRALAMADA ÜST SIRALARDA
Türkiye, araştırma sonuçlarına göre, vatandaşlarının yüksek savaşma isteğiyle öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Türk halkının yüzde 73'ü, ülkesini savunmak için savaşabileceğini belirtti. Bu oran, Türkiye'yi dünya genelinde ilk 10 içine sokarken, Türk halkının Asya ve Doğu Avrupa ülkelerinin vatandaşlarıyla benzer bir eğilim sergilediğini ortaya koydu.
Listenin tam hali şu şekilde:
30. Japonya: Yüzde 11
29. Hollanda: Yüzde 15
28. Almanya: Yüzde 18
27. İtalya: Yüzde 20
26. İspanya: Yüzde 21
25. Çekya: Yüzde 23
24. İngiltere: Yüzde 27
23. Fransa: Yüzde 29
22. Avustralya: Yüzde 29
21. Kanada: Yüzde 30
20. Danimarka: Yüzde 37
19. Arjantin: Yüzde 43
18. ABD: Yüzde 44
17. Polonya: Yüzde 47
16. Brezilya: Yüzde 48
15. Nijerya: Yüzde 50
14. İsveç: Yüzde 55
13. Meksika: Yüzde 56
12. Rusya: Yüzde 59
11. Ukrayna: Yüzde 62
10. Endonezya: Yüzde 70
9. Çin: Yüzde 71
8. Türkiye: Yüzde 73
7. Finlandiya: Yüzde 74
6. Hindistan: Yüzde 75
5. Afganistan: Yüzde 76
4. Azerbaycan: Yüzde 82
3. Bangladeş: Yüzde 86
2. Vietnam: Yüzde 89
1. Pakistan: Yüzde 89