Ülkesi için savaşacaklar belli oldu! İlk 10'da Türkiye de var

Küresel ölçekte sıcak çatışmaların arttığı ve siyasi istikrarsızlıkların derinleştiği bir dönemde, halkların savaşma eğilimine dair yapılan uluslararası bir anket dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

HALKLARIN ÜLKELERİ İÇİN SAVAŞMAYA NE DERECE İSTEKLİ OLDUKLARI ÖLÇÜLDÜ

WIN/Gallup International tarafından gerçekleştirilen araştırma, halkların ülkeleri için savaşmaya ne derece istekli olduklarını ölçtü. Sonuçlar, özellikle kıtalar arasında bariz farklar olduğunu ortaya koyarken, Türkiye'nin bu alandaki konumu da öne çıktı.

AVRUPA'DA SAVAŞMA EĞİLİMİ DÜŞÜK

Araştırma, Batı Avrupa ülkelerinde halkın savaşa karşı belirgin bir isteksizlik taşıdığını gösteriyor. Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere ve İtalya gibi gelişmiş ülkelerde cepheye gitmeyi kabul etme oranları oldukça düşük kalırken; Asya kıtasındaki ülkelerde halkın büyük çoğunluğu gerektiğinde ülkesi için silaha sarılabileceğini ifade ediyor. Listesinin zirvesinde de yüzde 89'luk oran ile Pakistan yer alıyor. İslamabad'ı ise çok az farkla Vietnam ve Bangladeş takip ediyor.

TÜRKİYE SIRALAMADA ÜST SIRALARDA

Türkiye, araştırma sonuçlarına göre, vatandaşlarının yüksek savaşma isteğiyle öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Türk halkının yüzde 73'ü, ülkesini savunmak için savaşabileceğini belirtti. Bu oran, Türkiye'yi dünya genelinde ilk 10 içine sokarken, Türk halkının Asya ve Doğu Avrupa ülkelerinin vatandaşlarıyla benzer bir eğilim sergilediğini ortaya koydu.

Listenin tam hali şu şekilde:

30. Japonya: Yüzde 11

29. Hollanda: Yüzde 15

28. Almanya: Yüzde 18

27. İtalya: Yüzde 20

26. İspanya: Yüzde 21

25. Çekya: Yüzde 23

24. İngiltere: Yüzde 27

23. Fransa: Yüzde 29

22. Avustralya: Yüzde 29

21. Kanada: Yüzde 30

20. Danimarka: Yüzde 37

19. Arjantin: Yüzde 43

18. ABD: Yüzde 44

17. Polonya: Yüzde 47

16. Brezilya: Yüzde 48

15. Nijerya: Yüzde 50

14. İsveç: Yüzde 55

13. Meksika: Yüzde 56

12. Rusya: Yüzde 59

11. Ukrayna: Yüzde 62

10. Endonezya: Yüzde 70

9. Çin: Yüzde 71

8. Türkiye: Yüzde 73

7. Finlandiya: Yüzde 74

6. Hindistan: Yüzde 75

5. Afganistan: Yüzde 76

4. Azerbaycan: Yüzde 82

3. Bangladeş: Yüzde 86

2. Vietnam: Yüzde 89

1. Pakistan: Yüzde 89