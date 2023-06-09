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Halk, New York'u terk ediyor! Evlerini acil satılığa çıkardılar

Dünya Haberleri

Kanada'daki orman yangınlarından çıkan duman ABD'nin metropol şehri New York'u kapladı. Günlerdir kırmızıya dönen şehirde insanlar adeta boğulma noktasına geldi. Öyle ki insanlar evini acil satışa çıkartarak şehri terk etmeyi düşünüyor.

ABD'nin kuzey doğu eyaletleri, Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınlarından oluşan dumanların etkisi altında kaldı. ABD hükümetine bağlı AirNow sitesi, New York şehri ve civarında hava kalitesi seviyesini turuncu renkten 165 kırmızı renge çıkardı. 100 milyon kişinin sağlığını etkileyen durumdan dolayı yetkililer, özellikle kalp, akciğer ve solunum yollarına bağlı rahatsızlığı olanları dışarı çıkmama konusunda uyardı.

ŞEHİRDEN AYRILMA PLANLARI YAPIYORLAR

Orman yangınlarının neden olduğu hava kirliliği kenti tamamen kapladı. New York'un bir iki günlüğüne de olsa havası en kirli büyükşehir unvanı alması insanların New York'tan ayrılmayı düşünmesine sebep oldu. New York'ta hava kirliliği endeksinin normalin 8 katı olduğu duyuruldu. Şehirde nefes almakta zorlana New Yorklular şehirden ayrılma planları yapıyor.

Halk, New York'u terk ediyor! Evlerini acil satılığa çıkardılar

"EVİMİ SAT" TALİMATI VERDİLER

İki günlük hava kirliliği sonrasında "Evimi hemen sat" talimatının yüzde 2600 yani 26 kat arttığını ortaya koydu. Google arama verileri analizi ayrıca "evimi sat" aramalarının aynı gün içinde yüzde 326 arttığını, yani bir haftada dört kat arttığını gösterdi.

Halk, New York'u terk ediyor! Evlerini acil satılığa çıkardılar

New York merkezli "hava temizleyici" aramaları, New York City'deki çevre koşulları nedeniyle geçen hafta yüzde 2 bin 418 arttı.

Halk, New York'u terk ediyor! Evlerini acil satılığa çıkardılar

Halk, New York'u terk ediyor! Evlerini acil satılığa çıkardılar

Halk, New York'u terk ediyor! Evlerini acil satılığa çıkardılar

Halk, New York'u terk ediyor! Evlerini acil satılığa çıkardılar

Halk, New York'u terk ediyor! Evlerini acil satılığa çıkardılar

Haberler.com - Dünya

Orman Yangını New York Kanada Dünya Haberler

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Yorumlar (5)

ERKAN ÜNAL:

Turkiyeye gelmeyin de nereye gidersiniz gidin

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cemal68:

Gelin gelin buraya gelin. Yerimiz çok size de kucak açarız. Biz çadırda da yaşarız yeter ki siz değerli misafirlerimiz mutlu olsun:))

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Dr.Kimbel:

Orman ysnginini önleyici tedbirler sunlardir ormana 50 metre arayla celik su borusu dösenecek her 50 metrede otomatik püskürtme diregi dikilecek yangin ciktigi zaman otomatik olarak söbdürecek bu biraz pahaliya malvolur ama en etkili önlem olur

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