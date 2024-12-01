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Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı

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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı saldırı başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'i ele geçirdikten sonra kuzeydeki Hama kentinin merkezine ulaştı. M5 karayolu üzerindeki en önemli ilçelerden biri olan Morik'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Zeynel Abidin Dağı'nı da kontrol altına alarak Hama'ya giriş yaptı.

Suriye'de Esed rejimi güçleriyle 4 gündür çatışan rejim karşıtı gruplar ülkede ilerleyişini sürdürüyor. Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama kent merkezine ulaştı.

Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı

KRİTİK BÖLGELERİ TEK TEK ELE GEÇİRDİLER

Akşam saatlerinde İdlib'in Han Şeyhun ilçesini ele geçiren gruplar, ilerleyerek Hama'nın kuzeyindeki Taybetul İmam, Keferzeyte, Keferenbude, Hilfeye, Kaletmadik, Latamine, Soran, Kirnez, Mardes, Hammaiyet ve Termele yerleşimlerini ele geçirdi.

Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı

REJİM GÜÇLERİNDEN ALINDI

Silahlı gruplar Hama'nın en önemli ilçelerinden biri olan, M5 kara yolu üzerindeki Morik ilçesini de rejim güçlerinden aldı. Zeynel Abidin Dağı'nı da kontrol altına alan silahlı gruplar, kuzeydeki Hama kent merkezine ulaştı.

Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı

BEŞAR ESAD SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Muhalifler karşısında tutunamayan rejim ordusu, kaybettikleri yerleri apar topar terk etti. Rusya'ya kaçtığı söylenen Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'dan ilk açıklama geldi. Esad, "Tüm teröristlere ve onların destekçilerine karşı yerleşimlerimiz ve toprak bütünlüğümüz korumaya devam ediyoruz. Müttefik ve dostlarımızın yardımlarıyla, saldırılar ne kadar şiddetli olursa olsun onları mağlup edip ortadan kaldırabilecek kapasitedeyiz" dedi.

Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı

ABD'DEN SURİYE'DE YAŞANANLARLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin ABD'den de ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; " Suriye'deki durumu yakından takip ediyoruz ve son 48 saattir bölgedeki başkentlerle temas halindeyiz. Esad rejiminin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirtilen siyasi sürece katılmayı sürekli reddetmesi ve Rusya ile İran'a dayanması, şu anda kuzeybatı Suriye'de yaşanan olayların, özellikle rejim hatlarının çöküşünün, koşullarını yaratmıştır.

Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı

"ABD İLE HİÇBİR ŞEKİLDE BAĞLANTILI DEĞİLDİR"

Aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri, Hay'at Tahrir el- Şam (HTŞ) liderliğindeki bu saldırıyla hiçbir şekilde bağlantılı değildir; HTŞ, terör örgütü olarak tanınmaktadır. ABD, ortakları ve müttefikleriyle birlikte, gerilimin azaltılmasını, sivillerin ve azınlık grupların korunmasını, ve bu iç savaşı bir kez ve tamamen sona erdirebilecek, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç çağrısında bulunmaktadır. Ayrıca, Suriye'de IŞİD'in bir daha asla yeniden dirilmemesini sağlamak için hayati önem taşıyan ABD personelini ve askeri mevkilerini tam olarak savunmaya ve korumaya devam edeceğiz."

Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti Silahlı gruplar, akşam saatlerinde Han Şeyhun'u alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıÇetin Kılıç:

Günün sonunda Rusya bu muhalif (DAİŞ) kalıntılarının ümüğüne çökecek… Türkiye avucunu yalıyacak.. Suriye’de Kürtler özerklik ilan edecek…. Bu dediklerimi not alın.!

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Haber YorumlarıMemo Bozcu:

ne gerek vardı Rusya ve iran savaşa dahil olmasaydi şimdiye kadar esad gitmişti ne mülteciler buraya gelirdi nede bizler bu kadar sıkıntı cekrdik allah yardımcıları olurda inşallah savaşı kazanip burdaki lerde vatanlarına dönerler çünkü esadin kendilerini idam etmesinden korktukları icin vatanlarina donmuyorlardi..

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirhan:

Türkiye Türkiye'den büyüktür. Kim avucunu yalayacak zamanla göreceğiz.

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Haber YorumlarıYasar Unal:

İnşallah süreç Erbakan hocanın yıllarca bıkmadan dile getirdiği Büyük İsrail projesi ile sonuçlanmaz. Zira bu durumda Türkiye'de işin içine girmek durumunda kalır. Gerek Filistin'de gerekse Suriye'de yaşanan gelişmeler özellikle son yirmi yıl dikkate alındığında sanki BOP için düğmeye basıldığını göstetiyor.

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Haber YorumlarıVEFA:

Bunlar PKK dan bin beter şeriatçı teröristleri. Bunlara yardımdan uzak durun. Aman ha aman!!

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah

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Haber YorumlarıLouis Tay:

İşid e muhalif gurup,Hizbullah’a kurtuluş savaşçıları taliban à Allah savaşçıları Hamas a mücahitler diyen ülkedeyiz..oysa hepsi dünya tarafından terör örgütü sayılmakta

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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

bunlar terörist

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Haber YorumlarıDizici Kişi:

Bunın arkasında İsrail var, bu bölgeleri bu müslüman görünümlü satılıklarla alarak burada rahat hareket edip askeri üsler açacak, daha sonra hedefe Türkiye'yi koyacak, adamları takdir etmek lazım, kendi ulusları için gece gündüz silah üretip, plan yapıp, adam satın alıyorlar, biz ise sadece oturup izliyoruz ve ülkemize saldıracakları günü bekliyoruz, bunum yerine bana göre acilen esed ile anlaşıp en az 30 bin kişilik ordu ile Suriye'nin her yerinde çıkarlarımızı koruyacak askeri üsler açmalıyız

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Haber YorumlarıDizici Kişi:

Askeri üsler açıldıktan sonra geri dönüş proğramı başlatmalıyız, buna karşı çıkacak Amerika ve İsrail' e karşı ise kendi terör örgütümüzü kurmalı, bu örgüt üslerine saldırdığında onlar gibi ilgimiz yok demeliyiz, neye mal olırsa olsun, oyuna karşılık oyun...

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