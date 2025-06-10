İsrail'in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris'e ters kelepçeli geldi

İsrail'in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris'e ters kelepçeli geldi
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İsrail'in sınır dışı ettiği Greta Thunberg, Paris'e ters kelepçeli geldi
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İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası kara sularında alıkoyduğu Madleen gemisindeki 12 insan hakları aktivistinden biri olan Greta Thunberg, Fransa'nın başkenti Paris'e elleri kelepçeli bir şekilde sınır dışı edildi. Havalimanında konuşan Thunberg, İsrail tarafından kaçırıldıklarını ve bunun Tel Aviv'in işlediği 'sayısız ihlallerden biri' olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası kara sularında alıkoyduğu Madleen gemisindeki 12 insan hakları aktivistinden biri olan Greta Thunberg, Fransa'nın başkenti Paris'e sınır dışı edildi.

Greta Thunberg, Paris'e kelepçeli geldi

PARİS'E ELLERİ KELEPÇELİ GELDİ

Thunberg'in Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda elleri arkadan kelepçelenmiş bir şekilde getirildiği görüldü.

Greta Thunberg, Paris'e kelepçeli geldi

"ULUSLARARASI SULARDA KAÇIRILDIK"

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İsveçli aktivist, İsrail güçleri tarafından kaçırıldıklarını belirtti. "Uluslararası sularda kaçırıldık" diyen Thunberg, daha sonra "kendi iradeleri dışında İsrail'e götürüldüklerini" kaydetti.

Greta Thunberg, Paris'e kelepçeli geldi

"İSRAİL'İN İŞLEDİĞİ BİR BAŞKA KASITLI HAK İHLALİDİR"

Thunberg, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıktıklarını ve Madleen'de bulunan arkadaşları ile "hiçbir yasayı çiğnemediklerini" vurgulayarak, İsrail tarafından alıkonmalarına ilişkin, "Bu, İsrail tarafından işlenen sayısız ihlaller listesine eklenen bir başka kasıtlı hak ihlalidir." dedi.

Greta Thunberg, Paris'e kelepçeli geldi

"FİLİSTİN HALKININ YAŞADIKLARI İLE KIYASLANAMAZ"

Öte yandan Thunberg, İsrail güçleri tarafından alıkonmalarının "Filistin halkının yaşadıkları ile kıyaslanamayacağını" ifade etti. Gazze'ye insani yardımların bir an önce ulaştırılmasını ve İsrail işgalinin, baskısının ve sistematik şiddetinin sona ermesini istediğini söyleyen Thunberg, Filistin'i desteklemekten geri durmayacaklarının altını çizdi.

Greta Thunberg, Paris'e kelepçeli geldi

"8 AKTİVİST MAHKEMEYE ÇIKARILACAK"

İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki 12 insan hakları aktivistinden aralarında Greta Thunberg'in de yer aldığı 4 kişiyi sınır dışı edeceğini, bunu reddeden 8 aktivistin ise mahkemeye çıkarılacağı duyurmuştu.

İSRAİL, MADLEEN GEMİSİNE MÜDAHALE ETMİŞTİ

Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition) adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı. Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

Greta Thunberg, Paris'e kelepçeli geldi

İsrail ordusu, dün Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmiş ve gemidekileri alıkoymuştu. Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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