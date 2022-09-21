Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülke Türkiye oldu

Geçtiğimiz günlerde bağımsızlığını kazanan ve kuruluşunu duyuran Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti, Türkiye'de ilk irtibat bürosunu açtı. Türk dünyasını buluşturmayı hedefleyen Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan Türkiye oldu. Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rizvan Talibov ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan irtibat bürosunun açılışına katıldı.

Geçtiğimiz günlerde bağımsızlığını ilan eden Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti ilk ofisini Ankara Beştepe'de açtı. Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti, Türk dünyasını yeniden buluşturmayı hedefliyor. Ankara'da irtibat ofisinin açılışına katlan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve yardımcısı açıklamalarda bulundu.

İLK TANIYAN ÜLKE TÜRKİYE

Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti'ni kurulmasının ardından tanıyan ilk ülke Türkiye oldu. İki ülke arasında ileriki süreçte ticari ve siyasi anlaşmaların yapılması bekleniyor. Ülke Türkiye'nin Türk dünyası ile buluşmasında güvenli liman olacak.

''MİLLETİM ADINA GURUR DUYUYORUM''

Ankara'daki temsilciliğinin açılışında konuşan Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rizvan Talibov, "Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başşehri Ankara'da ilk temsilciliğini açıyor olmasının devletim ve milletim adına mutluluğunu yaşıyorum. Biz bir millet iki devletiz" dedi.

''40 YILLIK HAZIRLIK''

Törende konuşan Göyçe- Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan da, "40 yıllık bir hazırlık. Yine 44 günlük bir savaştan sonra, tabii mücadele ruhunu içinde barındıran dostlarımızla, mücadele ruhunu içinde barındıran kahraman askerlerimizle, Osmanlı topraklarında 1918 yılından beri günümüze kadar 100 yıl boyunca esir kalmış toprağı ve bağrımıza bir hançer gibi saplanmış olan o hançeri işte bugün burada tarihin karanlık sayfasına bir daha geri dönmemek üzere çıkarmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.