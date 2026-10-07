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Şanlıurfa'da engelli seyyar satıcıyı sokak ortasında tokatlayan iş yeri sahibi tutuklandı

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Şanlıurfa'da engelli seyyar satıcıyı sokak ortasında tokatlayan iş yeri sahibi tutuklandı
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Şanlıurfa'da Atatürk Bulvarı'nda parfüm satan engelli seyyar satıcı Sinan Ö., iddiaya göre bir kebapçının önündeki müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle iş yeri sahibi A.K. tarafından sokak ortasında tokatlandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan darp anı sosyal medyada paylaşıldı. Gözaltına alınan A.K., 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞANLIURFA'da seyyar olarak parfüm satan engelli Sinan Ö.'yü darbeden A.K. tutuklandı. Darp anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SOKAK ORTASINDA TOKATLADI

Olay, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Meydanda seyyar olarak parfüm satan engelli Sinan Ö., iddiaya göre bir kebapçının önünde bulunan müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle iş yeri sahibi A.K. tarafından sokak ortasında tokatlanarak darbedildi. Olay sırasında çevrede bulunan bir kişi, yaşananları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

KASTEN YARALAMADAN TUTUKLANDI

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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