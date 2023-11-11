Görüntüler dehşet verici! İsrail, Şifa Hastanesi'ni fosfor bombalarıyla böyle vurdu

İsrail, Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor. İsrail, Şifa Hastanesi çevresini uluslararası hukuka göre kullanımı yasak olan fosfor bombası ile vurdu. O ana ilişkin kaydedilen görüntülerde atılan bombaların gecenin karanlığını aydınlattığı görüldü.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı hastaneleri de hedef almaya devam ediyor.

PATLAYAN BOMBALAR GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Hedef alınan hastanelerden biri de Şifa Hastanesi... İsrail'in bu hastaneyi uluslararası hukuka göre kullanımı yasak olan fosfor bombası ile vurması sonucu çok sayıda masum sivil hayatını kaybetti. Tüm bu olan biten karşısında Batı dünyası sessizliğe bürünürken bölgeden gelen görüntüler saldırının şiddetini gözler önüne serdi. Hastanenin vurulduğu anda kaydedilen bir görüntüde patlayan bombaların gecenin karanlığını aydınlattığı görüldü.