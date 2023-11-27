Gazze'de geçici ateşkesin 4. gününde Hamas, 11 İsrailliyi daha serbest bıraktı

İsrail ve Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının 4'üncü gününde, Hamas elindeki 11 İsrailliyi daha serbest bıraktı. Hamas, varılan mutabakat kapsamında abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki 11 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti. 11 İsrailli esire karşılık ise İsrail hapishanelerinde bulunan 33 Filistinli serbest bırakılacak. Öte yandan bölgedeki ateşkes, Katar'ın devam eden arabuluculuk çalışmaları kapsamında 2 gün daha uzatıldı.

İsrail ve Hamas arasında sağlanan çatışmalara insani ara ve rehine takasının 4'üncü gününde, Hamas, Gazze'de tuttuğu 11 İsrailli rehineyi daha serbest bırakarak Kızılhaç görevlilerine teslim etti.

TOPLAMDA 51 İSRAİLLİ SERBEST BIRAKILDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de bulunan 11 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatında şu ana kadar 51 İsrailli serbest bırakılmış oldu.

33 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 11 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 33 Filistinli esirin serbest bırakılacağını ifade etti. Ensari, serbest bırakılacak Filistinli esirlerden 30'nun 18 yaş altı çocuk, 3'nün de kadın olduğunu kaydetti.

GAZZE'DE ATEŞKES 2 GÜN DAHA UZATILDI

Gazze Şeridi'nde 24 Kasım saat 07.00'de başlayan insani ara sona ermesine saatler kala uzatıldı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari yaptığı açıklamada, Katar'ın devam eden arabuluculuk çalışmaları kapsamında Gazze Şeridi'ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

HAMAS: KATAR VE MISIR'LA MUTABAKATA VARDIK

Hamas'tan da anlaşmayı doğrulayan açıklama geldi. Ateşkesin önceki ateşkesle aynı koşullar altında 2 gün daha uzatılması konusunda Katar ve Mısır'la mutabakata vardıklarını açıkladı.

ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara "insani ara" verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük "insani ara" verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Öte yandan mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridinden 40 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

ATEŞKES SÜRESİNCE 186 ESİR ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

İsrail ve Hamas arasındaki 4 günlük geçici ateşkesin başladığı 24 Kasım Cuma gününden bu yana taraflar arasında 4 kez esir takası gerçekleştirilirken toplamda 175 kişi özgürlüğüne kavuştu.