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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshederek erken seçim çağrısı yaptı

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı. Ulusa sesleniş konuşması yapan Macron, ülkede yapılacak ilk tur seçimlerin 30 Haziran, ikinci tur seçimlerin ise 7 Temmuz'da yapılacağını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağ partilerin oy oranlarının yükselmesine değinerek Fransa Ulusal Meclisi'ni feshettiğini duyurdu. Macron, AP seçimlerinde yaşanılan yenilginin ardından Fransa'nın ilk tur için 30 Haziran ve ikinci tur için 7 Temmuz'da seçime gideceğini açıkladı.

Fransız lider Macron açıklamasında aşırı sağın aldığı oy oranlarına değinerek "Bu nedenle bugünün sonunda hiçbir şey olmamış gibi davranamayacağım." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshederek erken seçim çağrısı yaptıFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

SEÇİMLERİN İLK TURU 30 HAZİRAN, İKİNCİ TURU 7 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Macron, ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu nedenle anayasamızın 12. maddesinin bize verdiği yetkiyle ve yaptığım istişareler sonucunda sizlerin meclisi tekrardan seçmesi yönünde bir karar verdim. Birkaç dakika içinde ilk tur için 30 Haziran ve ikinci tur için 7 Temmuz'da yapılacak seçimleri düzenleyen kararnameyi imzalayacağım." dedi.

Macron, AP seçim sonuçlarını değerlendirerek sonuçların "Avrupa'yı savunan partiler için iyi bir sonuç olmadığını" belirtti. "Milliyetçilerin ve demagogların yükselişi halkımız için olduğu kadar Avrupa'mız için de, Fransa'nın Avrupa'daki ve dünyadaki yeri için de tehlikedir." diyen Macron, seçmenlerin mesajını duyduğunu ve buna engel olmayacağının altını çizdi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

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Yorumlar (2)

VEFA:

Aşırı sağ parti ya da yönetimler tüm dünyada güçleniyor. Bu dünya barışı için hiç de hayra alamet değil. Kartlar yeniden karılıyor, stratejiler değişiyor.

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İbrahim Demirel:

Aşırı sağ demek, Fransa daki yabancıların tehlikede olduğu anlamına geliyor. Avrupa’da sağcılık hızla artmaya devam ediyor. Bizde durum çok farklı sagcılar memlekete yabancı dolduruyor, solcular ise yabancıları göndermek istiyor. Yada sağcı solcu açılımını ben yanlış biliyorum.

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