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Fotoğraf 12 şehit verdiğimiz saldırıdan 3 gün sonra çekildi! ABD'den terör örgütüne silah kullanma eğitimi

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Kuzey Irak'ta 12 askerimizi şehit verdiğimiz hain saldırıdan 3 gün sonra ABD'nin skandal bir fotoğraf yayınladığı ortaya çıktı. DEAŞ ile mücadele bahanesiyle Suriye'de terör örgütü PKK üyelerine silah kullanma eğitimi veren biri kadın iki ABD'li askerin bu kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştıkları öğrenildi. ABD, PKK'nın terör örgütünü olduğunu resmen kabul etmesine rağmen 2014'ten bu yana "DEAŞ ile mücadele ettiği" bahanesi ile destek sağlıyor.

ABD, bölücü terör örgütü PKK/YPG ile yaptığı işbirliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Üstelik tüm Türkiye, cuma ve cumartesi günleri Irak'ın kuzeyinden gelen 12 şehidin haberiyle sarsılmışken, ABD ordusu skandal bir paylaşım yaptı.

Fotoğraf 12 şehit verdiğimiz saldırıdan 3 gün sonra çekildi! ABD'den terör örgütüne silah kullanma eğitimi

SURİYE'DE ÇEKİLEN 4 KAREYİ YAYINLADILAR

ABD'nin Ortadoğu operasyonlarını yürüten Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı olan, terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan "Birleşik Ortak Görev Gücü Doğal Kararlılık Harekatı"nın resmi hesabından salı günü Suriye'de çekilmiş 4 kare fotoğraf yayınladı.

Fotoğraf 12 şehit verdiğimiz saldırıdan 3 gün sonra çekildi! ABD'den terör örgütüne silah kullanma eğitimi

PKK'LI TERÖRİSTLERE SİLAH EĞİTİMİ VERDİLER

Bu karelerde Amerikalı askerler, terör örgütü PKK/YPG'nin üyelerine silah kullanma eğitimi verirken görülüyor. Biri kadın, biri erkek iki ABD'li asker, teröristlere kalaşnikof tüfeklerin nasıl sökülüp takılacağını, temizleneceğini ve nasıl nişan alıp ateş edileceğini gösteriyor. Fotoğrafların hangi kentte çekildiği bilinmiyor.

Fotoğraf 12 şehit verdiğimiz saldırıdan 3 gün sonra çekildi! ABD'den terör örgütüne silah kullanma eğitimi

İHANET 7 YILDIR DEVAM EDİYOR

ABD, PKK'nın terörist olduğunu resmen kabul etmesine rağmen 2014'ten bu yana terör örgütüne "DEAŞ ile mücadele ettiği" bahanesi ile destek sağlıyor. ABD, bölgedeki teröristler için "Suriye demokratik güçleri" ismini kullanarak, bunun PKK'dan farklı bir yapı olduğunu öne sürüyor. PKK/YPG, aldığı bu destekle Suriye'nin kuzeydoğusunda petrol sahalarının da dahil olduğu geniş bir alanı işgal ediyor. Bu işgal alanında ABD'nin 900 kadar askeri var.

Fotoğraf 12 şehit verdiğimiz saldırıdan 3 gün sonra çekildi! ABD'den terör örgütüne silah kullanma eğitimi

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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Yorumlar (2)

DODOK DODOK:

Çok mu zorunuza gitti; bu eğitimlerin başlangıç üssü İncirlik'ten başlamıyor mu...

Yanıtla21
Export 86:

Amerikanın dostluğu yatağı görene kadardır

Yanıtla00
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