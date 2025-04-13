Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "Türkiye ve Katar, sürgün edilecek Gazzeli sivilleri Suriye'nin kuzeyindeki kamplara yerleştirme planı yürütüyor" iddiası büyük ses getirdi.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada iddialar kesin bir dille yalanlanırken "İsrail propagandasının ürünü olan asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

"BÖYLE BİR PLAN KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabından yapılan açıklama şu şekilde; "İsrail propaganda makinesinin ürünü olan ve ülkemizde de yankı bulan iddialar, Merkezimizce daha önce yalanlanmıştır. Dolayısıyla bahse konu haberde geçen, "İddialar yalanlanmadı" iddiası da yalandır.

Suriye'deki savaş nedeniyle sivillerin barınma ihtiyacı için inşa edilen kamplara, "Türkiye ve Katar iş birliğiyle Gazzelilerin yerleştirilmesi" gibi bir plan kesinlikle söz konusu değildir.

"TEHCİRE YÖNELİK HER TÜRLÜ GİRİŞİM REDDEDİLMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Filistinlilerin Gazze Şeridi ya da Batı Şeria'dan tehcirine yönelik her türlü girişimi, kararlı bir şekilde reddetmektedir. Filistinlilerin kendi toprakları için verdiği onurlu mücadeleyi desteklemektedir.

Türkiye, Gazze şeridine yönelik ağır bombardımanın derhal durdurulması, sivillerin zarar görmemesi ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması için çabalarını aralıksız sürdürmektedir. İsrail propagandasının ürünü olan asılsız iddialara itibar etmeyiniz."