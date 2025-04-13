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Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
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Türkiye ve Katar'ın Gazze'den sürgün edilecek Filistinlileri Suriye'nin kuzeyindeki kamplara yerleştirme planı yürüttükleri iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberleri yalanlayan İletişim Başkanlığı "İsrail propagandasının ürünü olan asılsız iddialara itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "Türkiye ve Katar, sürgün edilecek Gazzeli sivilleri Suriye'nin kuzeyindeki kamplara yerleştirme planı yürütüyor" iddiası büyük ses getirdi.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada iddialar kesin bir dille yalanlanırken "İsrail propagandasının ürünü olan asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

"BÖYLE BİR PLAN KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabından yapılan açıklama şu şekilde; "İsrail propaganda makinesinin ürünü olan ve ülkemizde de yankı bulan iddialar, Merkezimizce daha önce yalanlanmıştır. Dolayısıyla bahse konu haberde geçen, "İddialar yalanlanmadı" iddiası da yalandır.

Suriye'deki savaş nedeniyle sivillerin barınma ihtiyacı için inşa edilen kamplara, "Türkiye ve Katar iş birliğiyle Gazzelilerin yerleştirilmesi" gibi bir plan kesinlikle söz konusu değildir.

Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

"TEHCİRE YÖNELİK HER TÜRLÜ GİRİŞİM REDDEDİLMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Filistinlilerin Gazze Şeridi ya da Batı Şeria'dan tehcirine yönelik her türlü girişimi, kararlı bir şekilde reddetmektedir. Filistinlilerin kendi toprakları için verdiği onurlu mücadeleyi desteklemektedir.

Türkiye, Gazze şeridine yönelik ağır bombardımanın derhal durdurulması, sivillerin zarar görmemesi ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması için çabalarını aralıksız sürdürmektedir. İsrail propagandasının ürünü olan asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
500

Yorumlar (50)

Haber YorumlarıYavuz:

chp liler yalan haber yaymakta nasıl da mahirler.

Yorum Beğen138
Yorum Beğenme323
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Haber YorumlarıEmin Tas:

Gazzeliler Gazze'de olmasının sebebi Türkiye dir onlar nasıl PKK YPG destek veriyorsa bizde Hamas'a destek veriyoruz hicbir Arap devleti Hamas'a destek veremez tasmaları ABD nin elinde Türkiye olmazsa Gazze diye yerde olmayacaktı lütfen asılsız haberlere inanmayın Gazze düşerse Türkiye düşer buna emin olun

Yorum Beğen103
Yorum Beğenme187
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Haber YorumlarıWaRLocK ERC:

Hükümet Hiç yalan söylermi yaw Halla halla.Ülkedeki herkes yalan söyler Akpliler söylemez.

Yorum Beğen193
Yorum Beğenme73
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Haber YorumlarıKARAYEL:

Bu isde bir is var...

Yorum Beğen177
Yorum Beğenme29
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Haber YorumlarıAli Çelik:

Ya böyle ülkeyi karıştırmak için fırsat bekleyenlere diyeceğim o ki Suriye Libya güçlü olursa Türkiye Süper güç olur türk halkı bunu bilmeli artık düşman yıllardır müslüman ülkeleri güçsüz bırakarak sonurgeciligini sürdür du sadece bize dokunmadıgi için bunu idrak edemiyoruz Ürdün Filistin gazze Suriye Libya etrafına Bir bak bakalım etrafimiza saldırıyorlar sıranın kime geldiği ni anlamak için abdal olmak lazım önce kendimizi sonra etrafımızda ülkeleri güçlendirmek İsrail delirtiyor zamanı geldi

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme90
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Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Tamam o halde görğntülerdeki mekanlar kimler için hazırlanıyor onu söyleyin desek cevap var mı acaba...

Yorum Beğen162
Yorum Beğenme29
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Haber YorumlarıÖmer:

Hepsi BOP projesi. Trump dostuyla kalan Filistinlileride sürüp Gazze' yide İsraile teslm edecekler. Trump Reis'imizi çok seviyor.

Yorum Beğen117
Yorum Beğenme42
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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Ülkeye verilen onca zarardan sonra 2×2=4 deseniz inandırıcılığınız malesef 000

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıElazig Yasa:

Yalancının evi yanmış kimse inanmamış..!!!!!!

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

KKTC ye Azerbaycana kurulsun kurtarılan karabasan kurulsun bunları boşuna mı fethettik yardim ettik yazık günah cocuklara bırakın gazzeyi gelin buralara

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme42
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