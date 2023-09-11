Fas'ı yıkan 7 şiddetindeki depremde can kaybı 2 bini aştı! Köyler tamamen yok oldu, zamana karşı yarış sürüyor

Fas'ta meydana gelen 7 şiddetindeki depremde hayatı kaybedenlerin sayısı 2 bin 122'ye, yaralı sayısı ise 2 bin 421'e yükseldi. Marakeş çevresindeki bazı köyler tamamen yok olurken ekipler enkaz altındakilere ulaşmak için zamana karşı yarışıyor.

Fas'ta 8 Eylül'de merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor. Büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 122, yaralıların sayısı ise 2 bin 421'e yükseldi. Depremin ardından, enkaz altındakilere ulaşmak için zamana karşı yarış sürerken, acil durum kuruluşları uzak bölgelere yardım ulaştırmak için mücadele ediyor.

BİRÇOK KÖY TAMAMEN YOK OLDU

Fas Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi, yıkıcı depremin merkez üssü çevresinde bulunan bazı köylerin tamamen yok olduğunu ifade etti. Vehbi, ülkenin güneybatısındaki Tarudant kentinde bazıları tarihi olan çok sayıda eski mahallenin ciddi şekilde hasar gördüğüne dikkati çekerek, yetkililerin depremden etkilenen bölgelerde evlerine dönemeyen bölge sakinlerini barındırmak için çalıştığını kaydetti. Önceliklerinin temel hizmetleri sağlamaya çalışmak olduğunu vurgulayan Vehbi, deprem nedeniyle kapanan Tarudant kenti çevresindeki yerleşim yerlerine uzanan yolları açma çalışmalarının da sürdüğünü aktardı.

ÜLKE GENELİNDE 3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Fas Kralı 6. Muhammed, toplantıda Fas'ta 3 gün ulusal yas ilan edilmesi ve kamu kurumlarındaki bayrakların yarıya indirilmesine karar verdi.

GELEN YARDIM TEKLİFLERİNİ KABUL ETTİLER

Fas, depremin ardından İspanya, İngiltere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen yardım teklifini kabul ettiğini duyurdu. Söz konusu arama kurtarma ekiplerinin Faslı ekiplerle koordineli şekilde çalışmak üzere pazar günü ülkeye giriş yaptıkları ifade edilen açıklamada, alanda çıkabilecek muhtemel ihtiyaçlara göre diğer dost ülkelerden gelen destek tekliflerinin kabul edilebileceği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, ayrıca çeşitli ülkelerden gelen dayanışma teklifleri ve girişimlerden memnuniyet duyulduğu bildirildi.