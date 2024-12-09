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Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

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Silahlı muhalif grupların 61 yıllık Baas rejimine son vermesinin ardından Suriye'ye dönmek isteyen Türkiye'deki sığınmacılar Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. 11 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirten bir sığınmacı "Türkiye çok güzel ama vatanımız Suriye" dedi.

Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında Suriye'ye dönmek için Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Sınır kapısında sabahın erken saatlerinde sıraya giren Suriyeliler, İl Göç İdaresi bünyesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemlerini yaptırıyor. İşlemleri tamamlanan Suriyeliler, daha sonra ülkelerine dönüyor.

"SAVAŞ BİTTİ ÜLKEMİZE DÖNMEYE KARAR VERDİK"

13 yaşındaki Helin Hasan, 2 yaşında Türkiye'ye geldiğini, Türk halkına teşekkür ettiklerini belirterek, "Savaş bitti artık ülkemize dönmeye karar verdik. Hayat artık bizim için yeni başlıyor" diye konuştu.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDERİM"

11 yıl önce Türkiye'ye geldiğini dile getiren Hasan Hasan ise Türk halkına misafirperverlikleri için teşekkür etti. Suriye'de savaşın bitmesinin ardından ailesi ile ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Hasan, "Bizi Türkiye'de çok iyi ağırladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederim." dedi.

Hadi Muhammet Abdullah da 6 yıl önce Türkiye'ye geldiğini, Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkesine döneceği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Abdullah, 6 yıldır Şam'da yaşayan annesine kavuşacağını dile getirdi.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

"ESED GİTTİ, SAVAŞ BİTTİ"

Suriyelilerden Adem Muhammed Zin memleketi Şam'a gitmek üzere yola koyulduklarını söyledi. Ülkesinin yıllar sonra kurtarılmasını sevinçle karşıladıklarını belirten Zin, "Allah'a şükür yolumuz açıldı, Esed gitti, savaş bitti. 10 yıldır İstanbul'daydım. Türklerden Allah razı olsun, bizlere çok yardım etti." dedi. Ali Hasiko ise memleketleri Hama'ya dönmek için 12 yıldır beklediklerini dile getirdi. Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Hasiko, " Türkiye'ye bize kapılarını açtığı için teşekkür ederim." diye konuştu.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

"ELHAMDÜLİLLAH SAVAŞ BİTTİ"

İbrahim El Muta da 6 kişilik ailesiyle Hama'ya gitmek için beklediklerini ifade etti. Yaklaşık 11 yıldır Türkiye'de olduklarını belirten El Muta, "Elhamdülillah savaş bitti. Türkiye çok güzel ama vatanımız Suriye." dedi. Çocukları ve torunlarıyla sıra bekleyen Hana Hasiko da Türkiye ve Suriye'nin kardeş olduğunu dile getirerek, "Her şey için teşekkür ederiz, artık evlerimize gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıKral Çplak:

Ne onlar rahat etti ne biz . Ne teşekküre gerek var ne de helalliğe . Kazanılan zaferde zerre katkısı olmayan bu insanları kendi vatanı bile kabul etmez . Kadınve çocuklar hariç erkeklerden bahsediyorum .

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Haber Yorumlarıayhan arman:

kimse gitmez gitsede ailece kimse gitmez orada mal varlığı olan kişiler sadece malını kurtarmak için gider burada düzen kurdular biz il değiştirmeye korkuyoruz kolay değil öyle gitmek boş haber pompalamayın milletin gazını almak için yapılan haber

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Haber YorumlarıAlkurt:

Dilerim, evlerini tarlalarını satıp Türkiye ye dönüş yapmazlar..

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Haber YorumlarıAhmet Ilçim:

Gidiyorum diyene kötü yorum yazanları anlamıyorum. Hangi cins insan bunlar. Güle güle gidin işiniz rast gelsin denir en azından.

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Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

bunlar gitmez boşuna heveslenmeyin

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Haber YorumlarıVahit Tutal:

Tabi yedik bizde . Işid bittiğinde neden bu kadar sevinip dönmediler? Bunlar zaten işidten kaçmadılar mı? İşid Esad tan daha mı iyiydi ?? Bırak dönmeyi milyonlarca daha gelecek Türkiye’ye :/

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Haber YorumlarıSer_hat:

Orada taş çatlasa 1000 kişi var.ne iğnesi ,ne yere düşmemesi...

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Haber YorumlarıHikmet Ordu:

Gidişiniz olsun dönüşünüz olmasın kendi vatanınız için canınızı verin şerefli olun !

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

İnanmayın , böyle rahatı kendi ülkelerinde bulamazlar. Geri geleceklerdir , nasılsa sınır açık...

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