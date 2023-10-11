Erdoğan'ın yürüttüğü bürokrasi sonuç verdi! Hamas, esir aldığı İsrailli bir kadınla çocuğunu serbest bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ın elindeki rehineleri bırakması için yaptığı görüşmeler sonuç verdi. Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, esir aldıkları İsrailli bir kadın ve ve iki çocuğunu serbest bıraktı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda gerilimin düşmesi ve sivil can kayıplarının engellenmesi için Türkiye girişimlerde bulunmaya devam ediyor.

Hamas'ın elindeki İsrailli rehineler için devreye giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da Hamas yetkilileriyle bir araya geldi. Erdoğan'ın yürüttüğü bürokrasi sonuç verirken, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları esir aldığı bir İsrailli kadınla iki çocuğunu serbest bıraktı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

GAZZE'DE 1100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Bakanlık işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 29'a, yaralıların sayısının ise yaklaşık 150'ye ulaştığını aktarmıştı.