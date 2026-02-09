Haberler

Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı Ghislaine Maxwell bugün ifade verecek

Güncelleme:
Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı ve hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell bugün, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesinde ifade verecek. Ancak ABD basınında yer alan haberlere göre, Maxwell'in "susma hakkını" kullanması bekleniyor.

Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı ve hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi önünde bugün ifade verecek. Ancak kendisinin ifade oturumunda soruları yanıtlamayı reddetmeyi planladığı bildirildi. ABD Temsilcisi Ro Khanna'nın pazar günü kaleme aldığı mektuba göre Maxwell, ifade sırasında konuşmama hakkını kullanacak.

2021 yılında Epstein'in reşit olmayan kız çocuklarının cinsel istismarına yardım etmekten suçlu bulunan ve halihazırda 20 yıl hapsine çarptırılan Maxwell'in, ABD Anayasası'nın 5. maddesine (Fifth Amendment) atıfla "susma hakkını" kullanacağı belirtildi.

Maxwell'in avukatı pazar günü yapılan yorum talebine yanıt vermedi. Khanna'ya göre Maxwell, tek tek soruları yanıtlamak yerine ifade oturumunun başında önceden hazırlanmış bir metni okumayı planlıyor. Khanna, bu bilginin kaynağını açıklamadı.

Californialı Demokrat Khanna, mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Bu tutum, Maxwell'in geçmişteki davranışlarıyla çelişkili görünüyor. Zira daha önce Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche ile büyük ölçüde benzer konuları görüşmek üzere bir araya geldiğinde Beşinci Değişiklik hakkını kullanmamıştı."

