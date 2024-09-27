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Elon Musk, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile hakkında çıkan aşk dedikoduları hakkında konuştu

Elon Musk, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile hakkında çıkan aşk dedikoduları hakkında konuştu
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Tesla'nın CEO'su Elon Musk, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile romantik bir ilişkisi olduğu iddialarını reddetti. İkili, New York'taki Global Citizen Ödülleri'nde bir araya geldi ve fotoğrafları sosyal medyada viral oldu. Ancak Musk, sosyal medyada çıkan dedikoduları reddederek, Meloni ile romantik bir ilişkisi olmadığını ifade etti. Meloni, 2023'te uzun süreli partneri Andrea Giambruno'dan ayrılmıştı. Musk'ın ise geçmişte birkaç evliliği ve ilişkisi oldu.

ELON Musk, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile romantik bir ilişkisi olduğunu reddetti, ancak sosyal medya kullanıcıları ikilinin fotoğraflarının aksini gösterdiğini düşünüyor.

Milyarder, Başbakan için "dışı kadar içi de güzel" derken, Meloni de Musk'ı sevgiyle "değerli bir dahi" olarak nitelendirdi.

Pazartesi günü New York'taki Global Citizen Ödülleri'nde çekilen ve internette paylaşılan fotoğraflarda, Tesla'nın kurucusu Musk (53) ödülü verirken, İtalyan siyasetçi Meloni (47) ile birbirlerinin gözlerine baktıkları görülüyor.

Fotoğraflar yetmezmiş gibi, Meloni'nin aylar öncesinden ödülü bizzat Musk'ın elinden almayı talep etmesi de dedikoduları alevlendirdi.

Ödülü verirken Musk, Meloni'nin "içi dışından daha güzel biri" olduğunu söyledi ve "bu her zaman siyasetçiler için söylenemez" diye espri yaptı. Ardından onu sevgiyle "otantik, dürüst ve düşünceli" olarak nitelendirdi.

Sağ kanattan İtalyan siyasetçi ise milyardere "değerli bir dahi" diye karşılık verdi.

Ödül gecesinden fotoğraflar viral olduktan sonra, X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları ikilinin arkadaştan öte bir ilişkisi olabileceğini ifade etti.

Bir kullanıcı, "mELONI'de ELON olmadan olmaz" dedi.

Başka biri, "İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Elon Musk'a baktığı gibi size bakan birini bulun" yorumunu yaptı.

Bir diğeri ise "Çok tatlı bir çift olurlardı!" dedi.

Ancak Musk, kendi sosyal medya platformunda ikilinin savunmasını yaparak çıkan dedikodulara son verdi. "Orada annemle birlikteydim. Başbakan Meloni ile aramızda kesinlikle romantik bir ilişki yok" açıklamasını yaptı.

Meloni, uzun süredir birlikte olduğu Andrea Giambruno'dan, Giambruno'nun kadın bir TV meslektaşına dörtlü ilişki teklif etmesi de dahil olmak üzere, müstehcen ve cinsiyetçi yayın dışı yorumlarının sızdırılmasının ardından 2023'te ayrılmıştı. Çiftin sekiz yaşında bir kızları var.

Musk'ın ise karmaşık bir evlilik geçmişi var. Yazar Justine Wilson (52) ile evlendi ve İngiliz aktris Talulah Riley (39) ile iki kez evlendi. Ayrıca aktris Amber Heard (38) ve şarkıcı Grimes (36) ile de ilişki yaşadı ve Grimes'tan üç çocuğu var.

Musk ve Meloni daha önce birkaç kez buluştu ve Tesla yöneticisi sağ kanat liderlerle dostluk kurmaya devam ederken, bir süredir dostça ilişkiler içindeler.

Geçen yıl Haziran ayında Musk, İtalyan lideri resmi konutunda görmek için Roma'ya uçtu. Düşen doğum oranları ve yapay zekanın keşfedilmemiş potansiyeli gibi ortak ilgi alanları üzerine sohbet ettiler.

Musk ayrıca Aralık ayında Meloni'nin Fratelli d'Italia (İtalya'nın Kardeşleri) siyasi partisinin düzenlediği bir toplantıya katıldı. X'te, daveti "kabul ettiği" iddiasına "evet" yanıtını verdi.

Dört günlük siyasi gençlik festivali Atreju, kendi hesaplarından Musk'ın "gizemli" konuk olduğunu doğruladı.

Ancak yakın dostluklarının, Musk'ın gelecek seçimler için eski başkan Trump'ı desteklemesinin ardından Başbakan'ın Trump müttefikleriyle bağlarını yenilemek istemesiyle bağlantılı olduğuna dair suçlamalar var.

Meloni ise Musk'ın ödülü kendisine takdim etme kararının aylar önce alındığını ve "Amerikan seçim kampanyasıyla hiçbir ilgisi olmadığını" iddia etti.

Elon Musk, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile hakkında çıkan aşk dedikoduları hakkında konuştu

Elon Musk, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile hakkında çıkan aşk dedikoduları hakkında konuştu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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Yorumlar (1)

Hakan:

beraber italyayi yonetirler.zaten elon musk corfield ailesinden gelmedir kesin

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