Elon Musk, isminin Yahudi ismi olduğunu belirterek kendini Yahudi olarak tanımladığını söyledi

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu, aynı zamanda sosyal medya platformu olan X'in sahibi Amerikalı milyarder Elon Musk, 7 Ekim sonrasında X platformunda Filistin'e destek veren hesapları engellememesi nedeniyle ABD'deki Yahudi lobileri ve ilgili kuruluşların saldırısına maruz kaldı.

Bu saldırıların ardından İsrail'i ziyaret eden Musk, önceki gün yaptığı açıklamalarda "Lobi'ye boyun eğdiğini" belirtti. Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Yahudi Birliği konferansında konuşan Amerikalı milyarder Musk, Gazze ve Filistinlilerin yok edilmesini isteyen Siyonist köşe yazarı Ben Shapiro'ya verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: "Yahudi insanlar etrafında büyüdüm, İbrani bir anaokuluna gittim, ismim de oldukça Yahudi ismi. 13 yaşındayken İsrail'e gittim, arkadaşlarımın çoğu Yahudi, bazen 'Ben de mi Yahudiyim' diyorum, Yahudi gibiyim."

Musk, katıldığı konferanstan önce Polonya'nın Krakow kentindeki Auschwitz Yahudi toplama kampını ziyaret etti, bu ziyareti ise Siyonist kara propagandacılar tarafından yapılmış gibi yorumlandı. Bu gelişmeler, Musk'ın dünya görüşündeki değişim ve Yahudi kültürüne olan bağlılığı konusunda geniş bir tartışma başlattı.