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Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı

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Ekvador'da bir televizyon kanalını basan kartel üyeleri, kanaldaki gazetecileri ve çalışanları rehin aldı. Spikerin cebine dinamit koyup üzerine silah doğrultan kartel üyeleri, spikere polisin peşlerini bırakmasını söylettirdi. Stüdyodaki korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Ekvador polisi ise, televizyon kanalının çevresini kuşattı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bir televizyon kanalını basan kartel üyeleri, stüdyoya girip gazetecileri ve çalışanları rehin aldı. Spikerin cebine dinamit koyup üzerine silah doğrultan kartel üyeleri, spikere polisin peşlerini bırakmasını söylettirdi.

Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı

KARTEL ÜYELERİ CANLI YAYINI BASIP HERKESİ REHİN ALDI

Ekvador'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir televizyon kanalını basan kartel üyeleri, canlı yayındaki gazetecileri rehin aldı. Kameraların kayıtta olduğu o anlarda stüdyodakiler büyük panik yaşadı. Yüzleri maskeli şahıslar, cebine dinamit koydukları spikere, polisin peşlerini bırakmasını söylettirdi.

Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı

EKVADOR POLİSİ TELEVİZYON BİNASINI KUŞATTI

Stüdyodaki korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansırken Ekvador polisi ise, televizyon kanalının çevresini kuşattı.

İşte olaydan ilk görüntüler:

Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı

Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı

Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı

Ekvador'da çete üyeleri silah ve bombalarla canlı yayını bastı

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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