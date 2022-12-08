Dünya bu olayı konuşuyor! Ölen kadını 10 yıl sonra mezarından çıkardılar, herkesin ağzı açık kaldı
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Dünya, Dominik Cumhuriyeti'nde meydana gelen olayı konuşuyor. Ülkede yaşayan bir aile, tam 10 yıl önce hayatını kaybeden büyükannelerini mezardan çıkardı. Kadına beyaz bir kıyafet giydiren aile üyeleri, kadının saçlarının ve iskeletinin hala durması nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.
Dominik Cumhuriyeti'nde herkesi şoka uğratan bir olay yaşandı. Ülkede yaşayan bir aile, 10 yıl önce hayatını kaybeden Margarita Rosario adlı kadının Jarabacoa'daki La Colonia Mezarlığı'ndaki mezarını kazdı.
Mezarın kazılmasının ardından ortaya çıkan cansız beden, aile üyelerini şok etti. Hala saçları, derisi ve iskeleti bulunan kadının görüntüsü ağızları açık bıraktı. Aile üyelerinin beyaz bir kıyafet giydirdiği kadını görmek isteyenler adeta sıraya girdi.
Olayın şaşkınlığını üzerinden atamayan Margarita Rosario'nun mahallelileri de konuya ilişkin açıklamada bulundu. Mahalle sakinleri, "Hayattayken çok iyi bir insandı. Cesedinin hala bozulmamış olması bununla ilgili olabilir" ifadelerini kullandı.
Öte yandan aile üyeleri, yapılan tüm ısrarlara rağmen cesedi topraktan neden çıkardıklarına dair bir açıklama gerçekleştirmedi.